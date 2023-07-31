Galatasaray'ın yeni transferleri taraftarların karşısına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferleri dün Rams Park'ta görücüye çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği etkinlik Başkan Dursun Özbek'in konuşmasıyla başladı. Tezahüratlar arasında zorlukla konuşabilen Özbek, "Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Dünyada takip edilen bir kulüp haline geldik. Daha da iyisini yapacağız" diye konuştu.

AİLESİYLE SAHAYA İNDİ

Başkanın konuşmasının ardından Kaan Ayhan, Zaniolo, Halil, Angelino ve Zaha tek tek kürsüye davet edilerek sözleşme imzalattı. Mauro İcardi'nin ismi anons edildiğinde ise tam anlamıyla yer yerinden oynadı. Arjantinli yıldız, taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde Wanda Nara ve ailesiyle birlikte Özbek'in yanına gitti. Arjantinli yıldız için 'Aşkın olayım' şarkısı bir kez daha çalındı. İcardi ve çocukları tribünleri tek tek dolaştı ve üçlü çektirdi.