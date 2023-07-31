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Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Rams Park'ta taraftara açık düzenlenen imza töreninde yeni transferleriyle gövde gösterisi yapan sarı-kırmızılılar, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Başta Mauro Icardi ve Wilfried Zaha olmak üzere birçok yıldızla sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, iki transferi daha bitiriyor. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:18
Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferleri için taraftarlara açık imza töreni düzenlendi.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Rams Park'ta gerçekleştirilen imza törenine başkan Dursun Özbek, bonservisleri alınan Mauro Icardi ile Kaan Ayhan, yeni transferler Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile geçen sezon ara transfer döneminde kadroya katılan ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle karşılama yapılamayan Nicolo Zaniolo katıldı.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Batı tribününe kurulan özel platformda yapılan imza törenini ikinci başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulüp ve Sportif AŞ yöneticileri, futbolcu yakınları ile yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar takip etti.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Yıldız takviyeleriyle rakiplerine gözdağı veren Galatasaray transferde durmuyor.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Sarı-kırmızılılar, iki isme daha imza attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

KEREM DEMİRBAY BUGÜN YARIN AÇIKLANACAK

Galatasaray, anlaşmaya vardığı Kerem Demirbay transferi için geri sayımda...

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılıların yıldız oyuncunun transferini bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

30 yaşındaki orta saha oyuncusu kısa süre içinde İstanbul'da olacak.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Kerem Demirbay geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen ile 36 maça çıktı.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Tecrübeli futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Kerem'in Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

GÜNAY GÜVENÇ TRANSFERİ DE BİTİYOR

Sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay'ın dışında Günay Güvenç transferini de kısa süre içinde açıklayacak.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde sponsorluk toplantısında gerçekleştirilen basın toplantısında deneyimli kalecinin transferiyle ilgili konuştu.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Timur, "Bizim bir bütçemiz var, onun dışında deprem şehri olduğu için Antep ayrıca bir yardımı yapıyoruz O rakamlarla anlaştık, Antep'in bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla anlaşma kısmını bekliyoruz.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Yerli oyuncu transferiyle ilgili önümüzdeki haftalarda birkaç gelişme olacak. Yerli tarafımızı sağlam bir şekilde yapmak istiyoruz. Yerli kuralından dolayı, oyuncularımıza ciddi teklifler geliyor ama yazık ki Türk oyuncuların Avrupa'da önünü tıkıyoruz." şeklinde konuştu.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Günay Güvenç geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 maçta forma giydi.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Tecrübeli eldiven kalesinde 39 gol gördü.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Günay 7 maçta ise kalesini gole kapattı.

Galatasaray'dan çifte bomba! İki ismin transferi açıklanıyor

Günay Güvenç'in Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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