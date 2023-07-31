GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Alexandru Cicaldau Konyaspor'da!

Galatasaray'da arka arkaya yapılan transferlerin ardından takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen ve teknik direktör Okan Buruk tarafından gözden çıkarılan Alexandru Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Rumen oyuncu Konyaspor'a 1 yıllığına kiralandı.

6,5 MİLYON EURO'YA MAL OLMUŞTU

26 yaşındaki Alexandru Cicaldau, 2021-2022 sezonunun başında Galatasaray'a Universitatea Craiova takımından transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılıların 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Rumen oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi.

Cicaldau, 41 maçta 5 gol, 4 asist kaydetti.

Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba'da kiralık olarak geçiren Cicaldau, 30 maçta 5 gol, 7 asistlik katkı sağladı.