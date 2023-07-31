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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:05 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:37
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklamalar

Galatasaray ile SOCAR arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, SOCAR Türkiye CEO'su Elçin Ibadov, Galatasaray'ın futbolcuları Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Lucas Torreira hazır bulundu.

FUTBOLCULARDAN AÇIKLAMALAR

Kerem Aktürkoğlu, "Türk olmayan takımları yenme hedefiyle çıktığımız bu yolda bize destek olan SOCAR'a teşekkür ederiz. Umarım ülkemizi gururlandıracağımız bir sezon yaşarız." dedi.

Yunus Akgün, "SOCAR'a desteği için teşekkür ediyoruz. İki taraf için de hayırlısı olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira ise "Burada SOCAR'ın sponsorluğu değerli. Avrupa'da destekçimiz olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarından satırbaşları ise şu şekilde:

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci yakından takip ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Uzun süreli bir iş birliğinin ilk adımı olacak. Anlaşmamız Türk sporuna hayırlı olsun."

"Spor konusundaki deneyimlerimizi Azerbaycan ile paylaşmamız lazım. Bu yakınlaşma takdir edilmesi gereken bir husus. Başarılı olduğumuz konularda bir iş birliği olarak bunu algılıyorum. Tek millet olmanın gerekliliklerinden birisi bu. Karabağ, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemlidir. Galatasaray da buradaki duruşunu göstermek için Karabağ'ı kardeş kulüp olarak seçmiştir."

"Bakü'de 65 bin kişilik stadyum dolduruldu. Azerbaycan'da Galatasaray sevgisi inanılmaz."

"SPONSORLARIN VERDİĞİ DESTEK ÖVÜNÜLECEK BİR ŞEY"

"Sponsorların transfere verdiği destek övünülecek bir şey. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Galatasaraylı olan herkes katkı vermek istiyor. Galatasaraylı olmasa da Galatasaray'ın başarısında katkı sahibi olmak isteyen herkes bize destek olmak istiyor. Bu, Galatasaray'ın nasıl bir marka olduğunun en büyük göstergesi. Galatasaray'ın büyüklüğü işte buradadır. Biz de sponsorlarımızın bu iltifatına cevap vermek üzere sahalarda başarılı olmayı seçtik. Taraftarlarımızın gösterdiği destek çok önemli. Dün de bu desteği ziyadesiyle hissettik. Kazanacağımız Avrupa kupalarının kutlamalarını da burada aynı şekilde yapmayı planlıyoruz."

"HEM DUYGULANDIM HEM DE GURURLANDIM"

"Dün stadyumda hem duygulandım hem de gururlandım. Galatasaray'a yakışır hizmet etme şeklimiz, en büyük irademizdir. Geçmişten edindiğimiz tecrübelerin analizini çok iyi yaptık. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı en yükseğe çıkarmak için hareket ediyoruz."

"SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN TEMASIMIZI YAPACAĞIZ"

"Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanması çok iyi olur. Orada gördüğümüz ilgi ve alaka Türkiye'dekinden farklı değil. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı yapacağız. İnşallah olur."

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