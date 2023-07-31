Fenerbahçe'ye gönderme var!

Yıldız oyuncunun transfer videosu 'Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı' notuyla paylaşıldı. İcardi'yle özdeşleşen 'Aşkın Olayım'a piyano, kanun, keman ve saksafon eşlik etti. Kadıköy İskelesi'nin yer almasının çok konuşulduğu video, İcardi'nin Metin Oktay selamıyla son buldu.
Yıldızoyuncunun transfer videosu 'Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı' notuyla paylaşıldı. İcardi'yle özdeşleşen 'Aşkın Olayım'a piyano, kanun, keman ve saksafon eşlik etti. Kadıköy İskelesi'nin yer almasının çok konuşulduğu video, İcardi'nin Metin Oktay selamıyla son buldu.