Haberler Galatasaray 6 milyon euro kazanacak

6 milyon euro kazanacak

Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Mauro İcardi'de mutlu sona ulaşan G.Saray, yıldız oyuncunun maliyetini resmen duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki yıldız forvetin eski kulübü PSG'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibine ödemeyi 4 sezona yayılmış taksitler halinde gerçekleştireceğini ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
6 milyon euro kazanacak

Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Mauro İcardi'de mutlu sona ulaşan G.Saray, yıldız oyuncunun maliyetini resmen duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki yıldız forvetin eski kulübü PSG'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibine ödemeyi 4 sezona yayılmış taksitler halinde gerçekleştireceğini ifade etti.

MALİYET 28 MİLYON EURO

İCARDI'nin maliyeti KAP'a yapılan açıklamada yer aldı. Arjantinli yıldız, bu yıl Galatasaray'dan 10 milyon euro (6'sı kulüpten, 4'ü sponsordan) kazanacak. 3 yıllık imza atan 30 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılı ekibe transferi için kasadan toplam 28 milyon euro çıkacak. İcardi, G.Saray formasıyla geçen sezon 26 maçta 23 gol ve 8 asistlik performansıyla resital sunmuştu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Okan Buruk biletlerini kesti...
Esenyurt'ta dehşet anları! 1 şüpheli daha yakalandı... Cinayetin nedeni kan parası çıktı
F.Bahçe'den sürpriz sağ kanat hamlesi!
Fransa'dan G.Saray için bomba iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fransa'dan G.Saray için bomba iddia!
Erden Timur'dan 2. Ada Seferi!
LGS 2. tercihler ne zaman 2023?
2 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2023
Lise kayıt tarihleri ne zaman 2023-2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti 01:37
Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti 01:37
Trabzonsporlu golcüden Brezilya ekibine veto Trabzonsporlu golcüden Brezilya ekibine veto 00:29
Fransa'dan G.Saray için bomba iddia! Fransa'dan G.Saray için bomba iddia! 00:18
Fırtına'da mutlu son! Yıldız isim sözleşme yeniliyor Fırtına'da mutlu son! Yıldız isim sözleşme yeniliyor 00:06
F.Bahçe'nin B Planı hazır! F.Bahçe'nin B Planı hazır! 23:36
Daha Eski
Flaş Arda gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı? Flaş Arda gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı? 23:20
Erden Timur'dan 2. Ada Seferi! Erden Timur'dan 2. Ada Seferi! 23:19
Flaş Arda gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı? Flaş Arda gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı? 23:18
Marsilya'nın talepleri F.Bahçe'yi bıktırdı! Marsilya'nın talepleri F.Bahçe'yi bıktırdı! 23:15
Satılma haberleri yalan Satılma haberleri yalan 23:00
Maxi Gomez lige hazır Maxi Gomez lige hazır 22:59