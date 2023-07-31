6 milyon euro kazanacak

Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Mauro İcardi'de mutlu sona ulaşan G.Saray, yıldız oyuncunun maliyetini resmen duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki yıldız forvetin eski kulübü PSG'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibine ödemeyi 4 sezona yayılmış taksitler halinde gerçekleştireceğini ifade etti.

MALİYET 28 MİLYON EURO

İCARDI'nin maliyeti KAP'a yapılan açıklamada yer aldı. Arjantinli yıldız, bu yıl Galatasaray'dan 10 milyon euro (6'sı kulüpten, 4'ü sponsordan) kazanacak. 3 yıllık imza atan 30 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılı ekibe transferi için kasadan toplam 28 milyon euro çıkacak. İcardi, G.Saray formasıyla geçen sezon 26 maçta 23 gol ve 8 asistlik performansıyla resital sunmuştu.