40 milyon euro'yu geri çevirdi

Başkan Dursun Özbek, Mauro İcardi'nin 40 milyon euro'luk teklifi reddederek Galatasaray'a geldiğini söyledi. Erden Timur'a özel olarak teşekkür eden Özbek, "İcardi, -4 milyon euro'sunu sponsorlarımız karşıladı- 10 milyon euro'ya imza atmıştır. Kendisi isminin geçmesini istememesine karşın Erden kardeşim ve Nef ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Dursun Özbek, Mauro İcardi'nin 40 milyon euro'luk teklifi reddederek Galatasaray'a geldiğini söyledi. Erden Timur'a özel olarak teşekkür eden Özbek, "İcardi, -4 milyon euro'sunu sponsorlarımız karşıladı- 10 milyon euro'ya imza atmıştır. Kendisi isminin geçmesini istememesine karşın Erden kardeşim ve Nef ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.