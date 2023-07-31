Haberler Galatasaray 40 milyon euro'yu geri çevirdi

40 milyon euro'yu geri çevirdi

Başkan Dursun Özbek, Mauro İcardi'nin 40 milyon euro'luk teklifi reddederek Galatasaray'a geldiğini söyledi. Erden Timur'a özel olarak teşekkür eden Özbek, "İcardi, -4 milyon euro'sunu sponsorlarımız karşıladı- 10 milyon euro'ya imza atmıştır. Kendisi isminin geçmesini istememesine karşın Erden kardeşim ve Nef ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
40 milyon euro'yu geri çevirdi
Başkan Dursun Özbek, Mauro İcardi'nin 40 milyon euro'luk teklifi reddederek Galatasaray'a geldiğini söyledi. Erden Timur'a özel olarak teşekkür eden Özbek, "İcardi, -4 milyon euro'sunu sponsorlarımız karşıladı- 10 milyon euro'ya imza atmıştır. Kendisi isminin geçmesini istememesine karşın Erden kardeşim ve Nef ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
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