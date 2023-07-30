Haberler Galatasaray TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir Fırtına'ya sıcak bakıyor!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir Fırtına'ya sıcak bakıyor!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçiren Orsin'in yerine Yusuf Demir'i düşünüyor. Galatasaraylı futbolcunun da bordo-mavililere gelmeye sıcak baktığı bildirildi. (TS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 11:40
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir Fırtına'ya sıcak bakıyor!

Trabzonspor'un sahalardan 9 ay uzak kalacak olan Mislav Orsic'in yerine sol ve sağ kanat için düşündüğü isimlerden birisi de Yusuf Demir... Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre babadan Trabzonlu olan Yusuf Demir'in, şartların oluşması halinde bordo-mavili takımda oynamak istediği ifade edildi. 20 yaşındaki Yusuf Demir, sol ve sağ kanatın yanı sıra 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. TFF'nin aldığı karar gereği Yusuf, +1 kontenjanından oynayacak.

G.SARAY'DA 66 DAKİKA SÜRE ALDI

Avusturya doğumlu olan Yusuf Demir, Rapid Wien ve Barcelona'da oynadıktan sonra Galatasaray'a geldi. Yusuf, G.Saray'da 5 lig maçında yalnızca 66 dakika süre alabildi.

DİĞER
Tülin Şahin'den jürisi olduğu Miss Turkey yarışması için dikkat çeken çıkış! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek...
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor! Genelkurmay Başkanı değişecek mi? 4 aday var
Krunic transferinde beklenmedik engel!
G.Saray'dan ayrılırken gönülleri fethetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'dan transfer çıkarması!
G.Saray'dan ayrılırken gönülleri fethetti!
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi sorgulama 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devinde oynamaya sıcak bakıyor! Süper Lig devinde oynamaya sıcak bakıyor! 11:40
Chelsea - Fulham maçı saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı saat kaçta? 11:37
TÜRKİYE - KATAR MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TÜRKİYE - KATAR MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11:26
Türkiye'ye geldi! F.Bahçe görüşme halinde Türkiye'ye geldi! F.Bahçe görüşme halinde 11:20
F.Bahçe'de ayrılık sinyali! O isimden flaş hareket! F.Bahçe'de ayrılık sinyali! O isimden flaş hareket! 10:43
Manchester United - Dortmund maçı saat kaçta? Manchester United - Dortmund maçı saat kaçta? 10:37
Daha Eski
Atletico Madrid - Manchester City maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Manchester City maçı saat kaçta? 10:29
Arda Güler'de korkutan detay! Dönüşü... Arda Güler'de korkutan detay! Dönüşü... 10:26
Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı 10:25
Trabzonspor - AEK maçı saat kaçta? Trabzonspor - AEK maçı saat kaçta? 09:51
Almanya - Kolombiya maçı saat kaçta? Almanya - Kolombiya maçı saat kaçta? 09:31
Norveç - Filipinler maçı saat kaçta? Norveç - Filipinler maçı saat kaçta? 09:16