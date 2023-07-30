TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir Fırtına'ya sıcak bakıyor!

Trabzonspor'un sahalardan 9 ay uzak kalacak olan Mislav Orsic'in yerine sol ve sağ kanat için düşündüğü isimlerden birisi de Yusuf Demir... Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre babadan Trabzonlu olan Yusuf Demir'in, şartların oluşması halinde bordo-mavili takımda oynamak istediği ifade edildi. 20 yaşındaki Yusuf Demir, sol ve sağ kanatın yanı sıra 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. TFF'nin aldığı karar gereği Yusuf, +1 kontenjanından oynayacak.

G.SARAY'DA 66 DAKİKA SÜRE ALDI

Avusturya doğumlu olan Yusuf Demir, Rapid Wien ve Barcelona'da oynadıktan sonra Galatasaray'a geldi. Yusuf, G.Saray'da 5 lig maçında yalnızca 66 dakika süre alabildi.