Icardi çılgınlığı

Mauro İcardi'nin İstanbul'a gelişinin ardından adeta yer yerinden oynadı. Dakikalarca Arjantinli yıldızı bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro İcardi'nin kapıda görünmesiyle havaalanını bayram yerine çevirdi. Bu durum Türk basını kadar dünya medyasında da geniş yer buldu.
İşte gazetelerden dikkat çeken bazı manşetler:
SPORTSPORT (BOSNA HERSEK): Dünyada hiç kimse Galatasaray kadar en iyi transferinin tanıtımının nasıl yapılacağını bilmiyor.
OLE (ARJANTİN): Mauro İcardi'nin Galatasaray'a dönüşünde çılgın karşılama. Binlerce taraftar, İcardi'yi havalimanında kucakladı.
INFOBAE (ARJANTİN): Türkiye'de Mauro İcardi çılgınlığı... İcardi, Wanda ile beraber taraftarlarla birlikte tezahüratlar yaptı.
BOLA (PORTEKİZ): Mauro İcardi resmen ve uygun bedelle Galatasaray'da...
L'EQUIPE (FRANSA): Mauro İcardi, Galatasaray'a resmen transfer oldu.
FOOT MERCATO (FRANSA): PSG'de silinmez bir hatıra bırakmayan Icardi, Galatasaray'a transfer oldu.
DIGISPORT (ROMANYA): Mauro Icardi, Galatasaray'ın yeni imzası oldu.
FOTBOLLSKANALEN (İSVEÇ): Galatasaray, Icardi'yi kadrosuna kattı.
WESZLO (POLONYA): Mauro Icardi PSG'den ayrıldı, Türkiye'de oynamaya devam edecek.
GAZETA ESPORTIVA (BREZİLYA): Galatasaray, İcardi'nin kalıcı transferi için PSG ile anlaştı