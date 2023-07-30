Icardi çılgınlığı

Mauro İcardi'nin İstanbul'a gelişinin ardından adeta yer yerinden oynadı. Dakikalarca Arjantinli yıldızı bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro İcardi'nin kapıda görünmesiyle havaalanını bayram yerine çevirdi. Bu durum Türk basını kadar dünya medyasında da geniş yer buldu.

İşte gazetelerden dikkat çeken bazı manşetler:

SPORTSPORT (BOSNA HERSEK): Dünyada hiç kimse Galatasaray kadar en iyi transferinin tanıtımının nasıl yapılacağını bilmiyor.

OLE (ARJANTİN): Mauro İcardi'nin Galatasaray'a dönüşünde çılgın karşılama. Binlerce taraftar, İcardi'yi havalimanında kucakladı.

INFOBAE (ARJANTİN): Türkiye'de Mauro İcardi çılgınlığı... İcardi, Wanda ile beraber taraftarlarla birlikte tezahüratlar yaptı.

BOLA (PORTEKİZ): Mauro İcardi resmen ve uygun bedelle Galatasaray'da...

L'EQUIPE (FRANSA): Mauro İcardi, Galatasaray'a resmen transfer oldu.

FOOT MERCATO (FRANSA): PSG'de silinmez bir hatıra bırakmayan Icardi, Galatasaray'a transfer oldu.

DIGISPORT (ROMANYA): Mauro Icardi, Galatasaray'ın yeni imzası oldu.

FOTBOLLSKANALEN (İSVEÇ): Galatasaray, Icardi'yi kadrosuna kattı.

WESZLO (POLONYA): Mauro Icardi PSG'den ayrıldı, Türkiye'de oynamaya devam edecek.

GAZETA ESPORTIVA (BREZİLYA): Galatasaray, İcardi'nin kalıcı transferi için PSG ile anlaştı