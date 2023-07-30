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Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo ile yeni transferleri Mauro Icardi, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha için imza töreni düzenledi. Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde büyük bir coşku yaşandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 19:21 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 20:27
Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi!

Sarı-kırmızılı ekip, transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan ve Angelino için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta taraftara açık imza töreni düzenledi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaraylı yöneticiler, futbolcu yakınları ve yaklaşık 35 bin taraftar katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, "Bugün futbol takımımıza yeni katılan oyuncularımızın imza töreni ve yeni sezon açılışı için Rams Park'tayız. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakışır demiştik. Bu sözümüzü tuttuk. Bu başarının mimarları olan başta Erden Timur, yöneticilerimiz, futbolcularımız ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Bugün Galatasaray, Türkiye'nin en çok kıskanılan kulübü olmuştur. Ben ve arkadaşlarım, göreve geldiğimiz günden itibaren bu günü, bu gururu yaşamak için çalıştık. Amacımız Galatasaray'ımızı, eskiden olduğu gibi Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Bizim yerimiz orası. Türkiye'nin ilklerini başaran Galatasaray'a zirvede olmak her zaman yakışacaktır. Kurucumuz Ali Sami Yen'in yolunda Türk olmayan takımları yenmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil yaptığımız işlerle tüm dünyada takip ediliyoruz. Daha da iyisini yapacağımızdan şüpheniz olmasın.

Bizler geçiciyiz ama Galatasaray kalıcıdır. Bunu herkes böyle bilsin. Dünyanın her yerindeki Galatasaraylıların gururla takımlarını söylemesi bizim en büyük itici gücümüz. Bundan sonraki yıllarda da bu şekilde hatırlanmak bizim için en büyük gurur kaynağı olacak. Erden Başkan ve tüm sponsorlarımıza da bu yolda sürekli yanımızda oldukları için yürekten teşekkür ediyorum. Stadyumumuzda Avrupa şampiyonluğunu kutlayacağımız günleri iple çekiyoruz. Yaşasın Galatasaray!" açıklamalarında bulundu.

Tören, oyuncuların tek tek standa çıkarak imza atmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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