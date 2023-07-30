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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşanabilir. Sezon öncesi hazırlık kampında performansıyla teknik direktör Okan Buruk'tan geçer not alamayan yıldız ismin gönderilmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 12:49
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Fredrik Midtsjö yol ayrımında...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

Hazırlık kampında da Okan Buruk'u tatmin edemeyen Norveçli yıldızın yabancı sınırının da etkisiyle kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

Icardi'nin gelişiyle beraber A takımdaki yabancı sayısı 14'e çıkan Aslan en az 2 ismi gönderecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

Sarı-kırmızılı takımda toplamda 26 karşılaşmada görev alan Midtsjö, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

FREDRIK MIDTSJÖ KİMDİR?

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'te dünyaya geldi. Futbola da Stjørdals-Blink'in altyapısında başladı. Kasım 2017'de Stjørdals-Blink'ten Rosenborg'un altyapısına katıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

Rosenborg formasıyla ilk maçına ise 16 yaşında Norveç Kupası'nda eski takımı Stjørdals-Blink karşısında çıktı. Tippeligaen'de ilk maçına Sarpsborg, Avrupa'da ilk maçına ise 2011-12'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Breidablik karşısında çıkmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmi sözleşme imzaladı. İlk golünü de 2011'de Odd karşısında uzaktan bir vuruş ile buldu. Rosenborg'un yerni transferleri sonrası 2012'de ikinci lig ekibi Ranheim'a kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

Ranheim macerası sonrası Rosenborg'a dönen Midtsjö, ikinci takımla ile çıktığı maçta ayağını kırdı ve bu sakatlık onu 7 ay sahalardan uzak tuttu. Sakatlıktan kurtulduktan sonra da 2014'te Sandnes Ulf'a kiralık gönderildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

Sandnes formasıyla ilk maçına 30 Mart 2014'te Odd karşısında çıktı. 30 Nisan'da da Stabaek'i 2-1 mağlup ettikleri maçta gol attı. Sandnes ile 28 maçta forma giyerken 5 de gol atmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Rosenborg'a dönen Midtsjö, artık A takımın bir parçasıydı. 29 Haziran 2016'da takımıyla 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan geçer not alamadı! Ayrılabilir

24 Ekim 2016'da Tippeligaen'in en iyi orta saha oyuncusu olarak Kniksen Ödülü'ne aday gösterildi. Sonrasında ödülü takım arkadaşı Mike Jensen kazandı. Midtsjö, geride bıraktığımız sezon başında AZ Alkmaar'dan Galatasaray'a 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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