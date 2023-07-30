GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

Galatasaray'da forma giyen Juan Mata, kulüpten ayrılırken gönülleri kazandı.
Galatasaray'da forma giyen Juan Mata, kulüpten ayrılırken gönülleri kazandı.
Ülkemizde yaşanan 'Asrın Felaketi' olarak görülen depremi unutmayan Mata, Galatasaray'daki 190 bin euro'luk alacağını depremzedelere bağışladı.
İspanyol oyuncu, daha önce "Omuz Omuza" isimli yardım kampanyasına da 4 milyon TL'lik bağışta bulunmuştu.
Sarı-kırmızılı takıma geçtiğimiz sezon başında gelen Mata, Galatasaray formasıyla lig şampiyonluğu yaşadı.
Cimbom'da tüm kulvarlarda 18 maça çıkan İspanyol yıldız, 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
JUAN MATA KİMDİR?
Juan Manuel Mata Garcia, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Real Oviedo altyapısında başladı.
Real Madrid'in altyapısı da dahil olmak üzere Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerde forma giydi.
1.70 cm boyundaki Mata, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor.
İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.
Deneyimli futbolcu kariyeri boyunca görev aldığı 650 müsabakada 142 gol kaydederken 158 de asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro...