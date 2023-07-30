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GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

Son dakika Galatasaray haberleri... Geride bıraktığımız sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve sezon sonunda şampiyonluk yaşamasının ardından kulüpten ayrılan Juan Mata'nın yaptığı büyük jest ortaya çıktı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 09:13
GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

Galatasaray'da forma giyen Juan Mata, kulüpten ayrılırken gönülleri kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

Ülkemizde yaşanan 'Asrın Felaketi' olarak görülen depremi unutmayan Mata, Galatasaray'daki 190 bin euro'luk alacağını depremzedelere bağışladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

İspanyol oyuncu, daha önce "Omuz Omuza" isimli yardım kampanyasına da 4 milyon TL'lik bağışta bulunmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

Sarı-kırmızılı takıma geçtiğimiz sezon başında gelen Mata, Galatasaray formasıyla lig şampiyonluğu yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

Cimbom'da tüm kulvarlarda 18 maça çıkan İspanyol yıldız, 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

JUAN MATA KİMDİR?

Juan Manuel Mata Garcia, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

Profesyonel futbol kariyerine Real Oviedo altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

Real Madrid'in altyapısı da dahil olmak üzere Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerde forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

1.70 cm boyundaki Mata, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata gönülleri fethetti!

Deneyimli futbolcu kariyeri boyunca görev aldığı 650 müsabakada 142 gol kaydederken 158 de asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro...

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