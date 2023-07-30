Büyük buluşma

Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar bugün tek yürek olacak. Yeni transferler ve geçen sezon devre arasında gelen iki isim Rams Park'ta imza atacak. Coşkulu tezahüratlar eşliğinde tam saat 19.05'te imza şov yapılacak, daha sonra da tüm oyuncular antrenmana çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarların haftalardır yolunu gözlediği ve nihayet Cuma akşamı İstanbul'a gelen Fransız yıldız Mauro İcardi şüphesiz geçen sezonki şampiyonluk kutlamalarında olduğu gibi yine etkinliğin en önemli aktörü olacak.

YER YERİNDEN OYNAYACAK

Rams Park'taki şov İcardi ile sınırlı kalmayacak... Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve tarihi bir hamleyle kadroya dahil edilen Wilfried Zaha da yine Galatasaraylıların karşısına çıkacak. Aslan'ın diğer transferleri Angelino, Bakambu ve Halil da büyük organizasyonda imza atacaklar. Ayrıca geçen sezon devre arasında transfer edilen Zaniolo ve Kaan Ayhan da ücretsiz etkinlikte hazır bulunacak. Galatasaraylı taraftalar daha sonra idman da takip edebilecek.

REKOR KIRILACAK MI?

Bugünkü imza töreninde gözler taraftar sayısında olacak. 2018 yılında Beşiktaş derbisi öncesi yapılan idmanda yine taraftarla bir buluşma gerçekleşmiş ve dünya rekoru kırılmıştı. Yapılan açıklamada, "Dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman. Seyirci sayısı: 40.541" denilmişti. Satışa çıkan bedelsiz biletlere büyük ilgi gösterilirken imza töreninde rekorun yenilenmesi bekleniyor.

ÇAĞRI YAPILDI

Galatasaray Kulübü, Rams Park'ta bugün düzenlenecek dev organizasyon için sarı-kırmızılı taraftarına çağrda bulundu. Paylaşımda, "Haydi büyük Galatasaray taraftarı, pazar günü (bugün) Rams Park'a... Yıldızların, Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından futbol takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız" denildi.