Icardi ateşi İstanbul'u yaktı

O Galatasaray'ı, Galatasaraylılar da onu çok sevdi. Öyle ki Mauro İcardi, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddetti. Cimbom da Arjantinli süper yıldızı almak için bonservisiyle beraber 26 milyon euro'ya yakın bir parayı kasasından çıkarmayı göze aldı. Transfer süreci olumlu tamamlandıktan sonra Aslan, 30 yaşındaki yıldızı beklemeye koyulurken eşi Wanda Nara'nın hastalık süreci sebebiyle sevenlerin kavuşması gecikmişti. İşte gece yarısı itibarıyle özlem bitti, Mauro İcardi ve sarı-kırmızılı taraftarlar hasret giderdi. Arjantinli yıldızın İstanbul'a ayak basmasıyla birlikte yer yerinden oynadı.

WANDA NARA'YA BÜYÜK DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, hastalığı sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara'ya da büyük destek verdiler. 5 çocuk annesi olan Nara kendisine gösterilen ilgiden bir hayli memnun oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mauro İcardi'nin Buenos Aires'ten kalkan uçağını İstanbul'da inene kadar takip ettiler. Onbinlerce taraftar, flightradar hesabı üzerinden Arjantinli golcünün uçağının rotasını izledi.

UÇAK HAVADAYKEN KAP GELDİ

Icardı'nin uçağı Arjantin'den havalandıktan dakikalar sonra G.Saray, KAP bildirisi ile transferi duyurdu. Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. İcardi, 3 yıllık anlaşmadan toplam 27 milyon euro'ya yakın bir gelir elde edecek. Buna bonuslar da eklenecek. G.Saray'ın kasasından ise yıllık 5.3 milyon euro çıkacak. Geriye kalan rakam sponsorlar tarafından karşılanacak.

PAZAR ŞÖLEN VAR

Cimbom, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler için özel bir tören hazırlıyor. Pazar günü saat 19.00'da Mauro İcardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Wilfried Zaha ve transferi yıkıcı depreme denk geldiği için yapılamayan Nicolo Zaniolo da törende yer alacak. Ardından taraftarın önünde antrenman yapılacak.