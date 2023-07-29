Haberler Galatasaray Icardi ateşi İstanbul'u yaktı

Icardi ateşi İstanbul'u yaktı

Galatasaray ile 3 yıllığına anlaşan Arjantinli yıldız gece yarısı İstanbul’a ulaştı. Şehir “Aşkın olayım” diye inledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Icardi ateşi İstanbul'u yaktı

O Galatasaray'ı, Galatasaraylılar da onu çok sevdi. Öyle ki Mauro İcardi, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddetti. Cimbom da Arjantinli süper yıldızı almak için bonservisiyle beraber 26 milyon euro'ya yakın bir parayı kasasından çıkarmayı göze aldı. Transfer süreci olumlu tamamlandıktan sonra Aslan, 30 yaşındaki yıldızı beklemeye koyulurken eşi Wanda Nara'nın hastalık süreci sebebiyle sevenlerin kavuşması gecikmişti. İşte gece yarısı itibarıyle özlem bitti, Mauro İcardi ve sarı-kırmızılı taraftarlar hasret giderdi. Arjantinli yıldızın İstanbul'a ayak basmasıyla birlikte yer yerinden oynadı.

WANDA NARA'YA BÜYÜK DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, hastalığı sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara'ya da büyük destek verdiler. 5 çocuk annesi olan Nara kendisine gösterilen ilgiden bir hayli memnun oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mauro İcardi'nin Buenos Aires'ten kalkan uçağını İstanbul'da inene kadar takip ettiler. Onbinlerce taraftar, flightradar hesabı üzerinden Arjantinli golcünün uçağının rotasını izledi.

UÇAK HAVADAYKEN KAP GELDİ

Icardı'nin uçağı Arjantin'den havalandıktan dakikalar sonra G.Saray, KAP bildirisi ile transferi duyurdu. Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. İcardi, 3 yıllık anlaşmadan toplam 27 milyon euro'ya yakın bir gelir elde edecek. Buna bonuslar da eklenecek. G.Saray'ın kasasından ise yıllık 5.3 milyon euro çıkacak. Geriye kalan rakam sponsorlar tarafından karşılanacak.

PAZAR ŞÖLEN VAR

Cimbom, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler için özel bir tören hazırlıyor. Pazar günü saat 19.00'da Mauro İcardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Wilfried Zaha ve transferi yıkıcı depreme denk geldiği için yapılamayan Nicolo Zaniolo da törende yer alacak. Ardından taraftarın önünde antrenman yapılacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresini duyurdular! Galatasaray’ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atacak…
Başkan Erdoğan, İstanbul Pendik'te, Ali Baba Cem Evi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı
F.Bahçe'den Salih Özcan hamlesi!
Icardi sonrası Fred bombası! Anlaşma sağlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mauro Icardi İstanbul'a geldi!
Icardi sonrası Fred bombası! Anlaşma sağlandı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi sorgulama 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaan’dan 3 altınlı şampiyonluk Kaan’dan 3 altınlı şampiyonluk 01:32
Efeler yarıladı Efeler yarıladı 01:31
Uğurcan G.Saray'a gidecek mi? Doğan açıkladı Uğurcan G.Saray'a gidecek mi? Doğan açıkladı 01:14
Mauro Icardi İstanbul'a geldi! Mauro Icardi İstanbul'a geldi! 00:41
Uğurcan G.Saray'a gidecek mi? Doğan açıkladı Uğurcan G.Saray'a gidecek mi? Doğan açıkladı 23:40
Mauro Icardi İstanbul'a geldi! Mauro Icardi İstanbul'a geldi! 23:30
Daha Eski
Bakambu ve Zaha antrenmana çıktı! Bakambu ve Zaha antrenmana çıktı! 22:58
Bakambu ve Zaha antrenmana çıktı! Bakambu ve Zaha antrenmana çıktı! 22:56
Zaniolo için flaş iddia! Transferi... Zaniolo için flaş iddia! Transferi... 22:20
Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu 22:20
F.Bahçe'ye Tangocu yıldız! F.Bahçe'ye Tangocu yıldız! 22:20
Filenin Sultanları'nın Euro Volley kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın Euro Volley kadrosu belli oldu 22:20