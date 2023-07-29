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Galatasaray Zalgiris maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig devlerinden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 23:47
Galatasaray Zalgiris maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Savunma ve hücum çalışması ile devam eden antrenman 2'ye 2 oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın Rams Park'ta taraftara açık yapacağı idmanla Zalgiris karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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