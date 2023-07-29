GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

Galatasaray, şubat ayında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız için KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'si A.S. Roma'ya ödenecektir." ifadeleri yer almıştı.