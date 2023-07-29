Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gözde ismi Nicolo Zaniolo'ya teklifler gelirken Roma da bu süreci yakından takip ediyor. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:35
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

Roma, geçen sezon devre arasında Galatasaray'a gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

İtalyan ekibi, adı son dönemde Al Hilal, Newcastle United ve Leipzig gibi ekiplerle anılan eski yıldızın olası transferini bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

Roma'nın Zaniolo için Galatasaray ile yaptığı anlaşmada, 24 yaşındaki yıldızın sonraki transferinden yüzde 20'lik pay maddesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

Galatasaray, şubat ayında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız için KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'si A.S. Roma'ya ödenecektir." ifadeleri yer almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

Zaniolo'nun sözleşmesinde de 35 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

Galatasaray forması altında 12 maçta sahaya çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda... Yıldız ismin güncel piyasa değeri 27 milyon euro...

DİĞER
Trabzonspor AEK hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yabancı yatırımcılara mesaj: İlgiden memnuniyet duyuyoruz! Körfez'den yatırımlar gelecek...
Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer...
G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'nin yeni forma numarası belli oldu!
G.Saray'dan büyük atak! 3 yıldız...
KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç'tan Jesus'a eleştiri! Ali Koç'tan Jesus'a eleştiri! 15:42
Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... 15:34
Edin Dzeko'nun acı günü! Edin Dzeko'nun acı günü! 15:04
Icardi'nin yeni forma numarası belli oldu! Icardi'nin yeni forma numarası belli oldu! 14:58
Takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia Takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia 14:49
Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? 14:38
Daha Eski
Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? 14:14
Ali Sami Yen kabri başında anıldı! Ali Sami Yen kabri başında anıldı! 14:02
Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... 13:57
Kawasaki Frontale - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Kawasaki Frontale - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 13:40
Trabzonspor - AEK maçı saat kaçta? Trabzonspor - AEK maçı saat kaçta? 13:30
G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! 12:57