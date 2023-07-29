GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Roma'nın gözü Zaniolo'da! Transferi...

Roma, geçen sezon devre arasında Galatasaray'a gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor.
Roma, geçen sezon devre arasında Galatasaray'a gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor.
İtalyan ekibi, adı son dönemde Al Hilal, Newcastle United ve Leipzig gibi ekiplerle anılan eski yıldızın olası transferini bekliyor.
Roma'nın Zaniolo için Galatasaray ile yaptığı anlaşmada, 24 yaşındaki yıldızın sonraki transferinden yüzde 20'lik pay maddesi bulunuyor.
Galatasaray, şubat ayında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız için KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'si A.S. Roma'ya ödenecektir." ifadeleri yer almıştı.
Zaniolo'nun sözleşmesinde de 35 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.
Galatasaray forması altında 12 maçta sahaya çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
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