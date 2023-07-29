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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefinde yıldız futbolcu Joao Felix var. Transferi konusunda tereddütleri bulunan başarılı isim için sarı-kırmızılı kurmaylar bunu yaptı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:58
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

Geçtiğimiz dönemlerde adından söz ettiren Galatasaray transferde yine büyük oynuyor...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon önce kadrosunu birbirinden ünlü yıldızlarla takviye etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

Takvim'in haberine göre; G.Saray bir büyük transfer için daha kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

127 MİLYON EURO ALDILAR

Galatasaray bu görüntülerle Felix'in inadını kırmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

Bu görüşmelerden sonra Sarı-Kırmızılılar, İspanyol kulübü Atletico Madrid'e kiralama teklifinde bulunacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

Galatasaray'da forma giyen Portekizli oyuncular da Joao Felix için devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

2019 yılından beri Atletico Madrid'te forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

Geride kalan sezonda Chelsea'de kiralık olarak forma giyen genç yıldız Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 4 gole imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

Felix, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e rekor bir ücretle transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

İspanyollar bu transfer için kasasından tam 127 milyon euro çıkarmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

JOAO FELIX KİMDİR?

Joao Felix, 10 Kasım 1999'de Portekiz'in Viseu kentinde dünyaya geldi. Futbola Porto altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

2015 yazında Benfica altyapısına transfer olan Felix; U17, U19 ve B takımlarında forma giydikten sonra 2018 yazında A takıma yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

Sadece 1 yıl sonra Atletico Madrid'e 127.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

Ocak 2023'te Chelsea'ye 11 milyon Euro'ya kiralandı ve Atletico Madrid'e geri döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 50 milyon Euro...

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