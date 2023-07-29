GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Joao Felix'i ikna etmek için bunu yaptı!

Geçtiğimiz dönemlerde adından söz ettiren Galatasaray transferde yine büyük oynuyor...
Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon önce kadrosunu birbirinden ünlü yıldızlarla takviye etti.
Geçtiğimiz dönemlerde adından söz ettiren Galatasaray transferde yine büyük oynuyor...
Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon önce kadrosunu birbirinden ünlü yıldızlarla takviye etti.
Cimbom, Atletico Madrid'in Portekizli 10 numarası Joao Felix'i kiralamak için harekete geçti. G.Saray'ın Joao Felix planı ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılar'ın transfer etmek istediği Felix'in Galatasaray, İstanbul ve Süper Lig ile ilgili ön yargıları bulunuyor.
Sarı-Kırmızılılar bu inadı kırmak için Joao Felix'e bu sezon yapılan transferlerin görüntülerini gönderdi.
127 MİLYON EURO ALDILAR
Galatasaray bu görüntülerle Felix'in inadını kırmayı planlıyor.
Bu görüşmelerden sonra Sarı-Kırmızılılar, İspanyol kulübü Atletico Madrid'e kiralama teklifinde bulunacak.
Galatasaray'da forma giyen Portekizli oyuncular da Joao Felix için devreye girdi.
2019 yılından beri Atletico Madrid'te forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Geride kalan sezonda Chelsea'de kiralık olarak forma giyen genç yıldız Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 4 gole imza attı.
Felix, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e rekor bir ücretle transfer olmuştu.
İspanyollar bu transfer için kasasından tam 127 milyon euro çıkarmıştı.
JOAO FELIX KİMDİR?
Joao Felix, 10 Kasım 1999'de Portekiz'in Viseu kentinde dünyaya geldi. Futbola Porto altyapısında başladı.
2015 yazında Benfica altyapısına transfer olan Felix; U17, U19 ve B takımlarında forma giydikten sonra 2018 yazında A takıma yükseldi.
Sadece 1 yıl sonra Atletico Madrid'e 127.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Ocak 2023'te Chelsea'ye 11 milyon Euro'ya kiralandı ve Atletico Madrid'e geri döndü.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 50 milyon Euro...