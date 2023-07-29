Erman Toroğlu'dan flaş Galatasaray sözleri! "Yüzde 50 bile hazır değil"

- Geride kalan haftada temsilcilerimizin Avrupa maçlarını izledik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Rakipler çok zayıftı, bunu belirtelim. Siz nasıl bir gözlem yaptınız? Beğendiniz mi 3 büyük takımı?

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını seyrettim. Hepsinin rakipleri bizim Süper Lig'de düşme mücadelesi yaparlar ve birkaçı düşer. Fenerbahçe daha hazırlıklı gözüktü. Yalnız burada İsmail Kartal ile Okan Buruk'un dikkatimi çeken iki cümlesi var. Birinci gün oynayan Galatasaray'ın hocası Okan Buruk dedi ki, "Biz Avrupa maçlarına yüzde 100 hazırız". İkinci gün oynayacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Biz yüzde 50 hazırız" dedi. Ama maçlarını seyrettiğimde Okan'ın takımının yüzde 50 bile hazır olmadığını, İsmail'in takımının yüzde 50'nin üzerinde hazır olduğunu gördüm. Yalnızzzzzz…