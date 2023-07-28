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Her şey parayla ilgili değil!

Timur, Zaha'yla ilgili Fenerbahçe'den gelen sataşmalara yanıt verdi: "Çok büyük rakamlar konuşuluyor. Hiç öyle şeyler değil. Biz toplam çerçeve rakamı açıkladık. 'Her şey paraya göre karar veriliyor' düşüncesi çok yanlış Zaha'da olanları anlatmak istemiyorum. Böyle şeyleri açmasınlar. Geçen sene sabrettim. Daha sonra belge gösterdim. Gerginliği beslemek yanlış".

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Her şey parayla ilgili değil!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sponsorluk imza töreninde Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'nin Wilfried Zaha'yla ilgili sözlerine cevap verdi. Sarı- kırmızılı yönetici, "Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlukla anlaştığı ekstra kısımlar var. Oyuncuyla (Zaha) birebir sponsorluk konusu da var. Çok büyük rakamlar konuşuluyor. Hiç öyle şeyler değil. Bizim toplam rakam açıkladığımız çerçeve... 'Her şey paraya göre karar veriliyor' düşüncesi çok yanlış" ifadesini kullandı.

ZANİOLO'DA OLDU

Selahattın Baki'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Selahattin Baki'nin açıklamaları doğru bir şey değil. Kendi taraftarlarına şey yapıyorlar. Biz Zaha transferinden sonra bir şey demedik. Demeyi de doğru bulmuyoruz. Zaniolo transferinden sonra da oldu bu. Zaha'ya da başladılar, 'sakatlık' falan diye... Zaha'da olanları anlatmak istemiyorum. Böyle şeyleri açmasınlar. Geçen sene sabrettim. Daha sonra belgesiyle gösterdim. Sürekli gerginliği beslemek doğru değil. Herkesi bu anlamda biraz daha itidalli olması gerekiyor."

SZYMANSKİ GELMEDİ

Sebastian Szymanski'nin kendileriyle görüşmek için Florya Tesisleri'ne geldiği yönündeki iddiaya yanıt veren Erden Timur, "Florya'ya falan gelmedi. Menajeri yazılı bir açıklamayla yalan olduğunu açıkladı. Szymanski iyi bir oyuncu. Ama biz belirli bir maaş miktarının üzerine çıkmak istemedik" diye konuştu.

TİMUR'DAN SATIRBAŞLARI: ICARDI ÇOK YAKIN

MAURO İCARDI: Mauro da önümüzdeki günlerde aramızda olacak ama tam belli olmadan bir şey demek yanlış olur. Sonuçta doktorlar eşiyle ilgili bir karar verecek. Ama 'Galatasaray'a gelişi yakındır' diye düşünüyorum.

VİCTOR NELSSON: Geçtiğimiz maçtan önce kalmak istediğini söyledi. Oyuncuların performanda inişler çıkışlar olabilir. Bu normaldir.

MUSLERA: Bu kulübün efsanelerinden birisi. Çok değerli bir Galatasaraylı. Sonuçta kaptanımız ve ilerleyen süreçlerde ne getirir ne götürür belli değil.

UĞURCAN ÇAKIR:Kendisiyle ilgili herhangi bir girişimimiz olmadı. Başarılı bir kaleci... İlgimiz olursa zaten ilk başta Trabzonspor'la görüşürdük. GÜNAY GÜVENÇ: Transferi için Gaziantep'le anlaştık. Bu zaten biliniyor. Bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla ilgili anlaşmalarını bekliyoruz.

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