Galatasaray'dan taraftara imza töreni çağrısı

Galatasaray, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte yeni transferleri için imza töreni düzenleneceğini ve ardından idmana geçileceğini duyurup taraftarları stadyuma davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Haydi büyük Galatasaray taraftarı, pazar günü Rams Park'a! Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız.