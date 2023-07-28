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Galatasaray'dan taraftara imza töreni çağrısı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile birlikte yaz transfer döneminde renklerine bağladığı isimler için imza töreni organize edecek. Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarları bu tören için stadyuma çağırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 14:56
Galatasaray'dan taraftara imza töreni çağrısı

Galatasaray, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte yeni transferleri için imza töreni düzenleneceğini ve ardından idmana geçileceğini duyurup taraftarları stadyuma davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Haydi büyük Galatasaray taraftarı, pazar günü Rams Park'a! Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız.

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