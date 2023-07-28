Galatasaray'dan taraftara imza töreni çağrısı

Galatasaray, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte yeni transferleri için imza töreni düzenleneceğini ve ardından idmana geçileceğini duyurup taraftarları stadyuma davet etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Haydi büyük Galatasaray taraftarı, pazar günü Rams Park'a! Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız.
🏟️ HAYDİ BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI, PAZAR GÜNÜ RAMS PARK'A! 🦁 😍 Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız! 💛❤️ Detaylar yakında... pic.twitter.com/MsgHsIJxdD— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 28, 2023