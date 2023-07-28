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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray bir süredir Brezilyalı futbolcu Fred'le görüşme halinde... İtalyan basınından oyuncuyla alakalı flaş bir iddia geldi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 11:12
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda yer alan Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Fred, Galatasaray ile önemli bir görüşme yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den...

48 SAAT İÇİNDE GÖRÜŞME

İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre; Fred, kendisine talip olan Fulham ve Galatasaray ile görüşmelerde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den...

Haberde, Brezilyalı oyuncunun 48 saat içinde Galatasaray ile önemli bir toplantı yapacağı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den...

4 TAKIM TALİP

Öte yandan Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Fred'e, biri Galatasaray olmak üzere Türkiye'den 2, Arabistan'dan 1 ve İngiltere'den Fulham ekipleri talip olmuş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den...

GEÇEN SEZON 56 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın gündemindeki Fred geride kalan sezonda Manchester United'da tam 56 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den...

Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den...

FRED KİMDİR?

5 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den...

Sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi. İngiliz ekibine, 2018 yazında 59 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den...

1.69 cm boyundaki Fred, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

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