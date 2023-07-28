GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda yer alan Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Fred, Galatasaray ile önemli bir görüşme yapacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda yer alan Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Fred, Galatasaray ile önemli bir görüşme yapacak.
48 SAAT İÇİNDE GÖRÜŞME
İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre; Fred, kendisine talip olan Fulham ve Galatasaray ile görüşmelerde bulundu.
Haberde, Brezilyalı oyuncunun 48 saat içinde Galatasaray ile önemli bir toplantı yapacağı kaydedildi.
4 TAKIM TALİP
Öte yandan Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Fred'e, biri Galatasaray olmak üzere Türkiye'den 2, Arabistan'dan 1 ve İngiltere'den Fulham ekipleri talip olmuş durumda.
GEÇEN SEZON 56 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'ın gündemindeki Fred geride kalan sezonda Manchester United'da tam 56 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.
FRED KİMDİR?
5 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı.
Sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi. İngiliz ekibine, 2018 yazında 59 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
1.69 cm boyundaki Fred, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...
Brezilyalı yıldızın, Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.