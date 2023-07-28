Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 19:07 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 19:26
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi!

Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakada 22 gol atarken, 2 maçta görev aldığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol alan futbolculardan oldu.

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