TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

Zaha transferi ile yetinmeye niyeti olmayan Galatasaray yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmak için hamlelere devam ediyor.
Zaha transferi ile yetinmeye niyeti olmayan Galatasaray yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmak için hamlelere devam ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetim iki hafta önce Fred için Manchester United'a yazılı teklif göndermişti.
Bu kez Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.
Kırmızı Şeytanlar, 30 yaşındaki Brezilyalı 8 numara için yapılan 5 milyon euroluk teklifi yeterli bulmamıştı.
Galatasaray, teklifi 7-8 milyon euro seviyesine çıktı.
Türkiye'ye soğuk baktığı ifade edilen Fred de sarı-kırmızılı kulübün ilgisine olumlu dönüş yapmaya başladı.
Brezilyalı yıldızın Manchester ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fred geçen sezon 56 maça çıktı.
Bu mücadelelerde 6 gol, 6 asist üretti.
Fred'in bonservis değeri 20 milyon euro.