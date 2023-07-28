Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray transferde harekete geçti. Zaha takviyesiyle taraftarını coşturan Cimbom'da rota orta saha hattına çevrildi. Erden Timur yıldız oyuncuya sarı kırmızılı formayı giydirebilmek için fiyat yükseltti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

Zaha transferi ile yetinmeye niyeti olmayan Galatasaray yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmak için hamlelere devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

Sarı-kırmızılı yönetim iki hafta önce Fred için Manchester United'a yazılı teklif göndermişti.

TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

Bu kez Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

Kırmızı Şeytanlar, 30 yaşındaki Brezilyalı 8 numara için yapılan 5 milyon euroluk teklifi yeterli bulmamıştı.

TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

Galatasaray, teklifi 7-8 milyon euro seviyesine çıktı.

TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

Türkiye'ye soğuk baktığı ifade edilen Fred de sarı-kırmızılı kulübün ilgisine olumlu dönüş yapmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

Brezilyalı yıldızın Manchester ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

Fred geçen sezon 56 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Yıldız oyuncu adım adım Galatasaray'a! Erden Timur teklif yükseltti

Bu mücadelelerde 6 gol, 6 asist üretti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Rashica mesaisi! Teklif edilecek rakam...
Meira'dan Felix'e: Galatasaray doğru seçenek
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 2023 en anlamlı en güzel Cuma mesajları 🌹
Ağustos 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Tam ölçülü, kıvamında, kararmayan aşure tarifi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'tan orta sahaya çifte atak! Kartal'tan orta sahaya çifte atak! 00:51
F.Bahçe Cimbom'un hedefindeki 3 isme talip! F.Bahçe Cimbom'un hedefindeki 3 isme talip! 00:49
Wanda Nara müjdeyi verdi! Icardi... Wanda Nara müjdeyi verdi! Icardi... 00:29
Güneş açıkladı! "Yapacağımız transferler..." Güneş açıkladı! "Yapacağımız transferler..." 00:29
Pogba F.Bahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu Pogba F.Bahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu 00:29
Zaniolo için flaş iddia! Transferi... Zaniolo için flaş iddia! Transferi... 00:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Tangocu yıldız! F.Bahçe'ye Tangocu yıldız! 00:29
Beşiktaş avantajı kaptı! Beşiktaş avantajı kaptı! 00:29
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 00:29
F.Bahçe'den Dominguez harekatı! F.Bahçe'den Dominguez harekatı! 00:29
Palace'tan Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz" Palace'tan Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz" 00:29
Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi... Emre Mor transferinde flaş gelişme! Yeni adresi... 00:29