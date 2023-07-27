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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha göndermesi!

Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımını atarak transfer ettiği Wilfried Zaha, Koç’un “O rakamlar %100 yanlış” sözlerine imza fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha göndermesi!

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye attığı Wilfried Zaha çalımı gündem olmuştu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç transferle ilgili sessizliğini bozdu ve "Zaha'da rakam 9 milyon Euro'ya kadar geldi, ondan sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Rakamlar %100 yanlış rakamlardır" dedi. "Bizim teklifimizin %50'sine alıyorlarsa bir şey diyemem ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum" diye de ekledi. Bu sözlere G.Saray'dan bir yanıt gelmezken Zaha, sosyal medya hesabından imza fotoğrafını paylaştı. G.Saraylılar "İşte en güzel yanıt" yorumunu yaptı.

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