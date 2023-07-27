Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha göndermesi!

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye attığı Wilfried Zaha çalımı gündem olmuştu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç transferle ilgili sessizliğini bozdu ve "Zaha'da rakam 9 milyon Euro'ya kadar geldi, ondan sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Rakamlar %100 yanlış rakamlardır" dedi. "Bizim teklifimizin %50'sine alıyorlarsa bir şey diyemem ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum" diye de ekledi. Bu sözlere G.Saray'dan bir yanıt gelmezken Zaha, sosyal medya hesabından imza fotoğrafını paylaştı. G.Saraylılar "İşte en güzel yanıt" yorumunu yaptı.