GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşan Galatasaray, sezona start verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşan Galatasaray, sezona start verdi.
Sarı-kırmızılılar, bir yandan da listesine aldığı isimler için girişimlerini sürdürüyor.
Aslan'ın önceliği orta sahaya takviye yapmak... Bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan biri de Kerem Demirbay'dı.
Galatasaray'ın transfer edip 'mavi kart'la oynatmak istediği Kerem Demirbay'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Kicker'den aktardığı habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Shabab da Türk asıllı yıldız için devrede...
Haberde Leverkusen'in, Kerem Demirbay için yüksek bir bonservis bedeli elde edebileceği ifade edildi.
Galatasaray'ın 2 milyon euro'ya yakın bir teklif sunduğu ancak anlaşmanın henüz sağlanmadığı aktarıldı.
KEREM DEMİRBAY KİMDİR?
3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.
Sırasıyla Dortmund, Wattenscheid, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen formaları giydi.
1.83 cm boyundaki Türk asıllı Alman futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...