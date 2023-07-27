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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Orta saha transferi için girişimlerini dört koldan sürdüren Galatasaray, Kerem Demirbay'ı listesine almıştı. Türk asıllı futbolcu için temaslara başlayan sarı-kırmızılılara rakip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 11:21
Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşan Galatasaray, sezona start verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

Sarı-kırmızılılar, bir yandan da listesine aldığı isimler için girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

Aslan'ın önceliği orta sahaya takviye yapmak... Bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan biri de Kerem Demirbay'dı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

Galatasaray'ın transfer edip 'mavi kart'la oynatmak istediği Kerem Demirbay'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Kicker'den aktardığı habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Shabab da Türk asıllı yıldız için devrede...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

Haberde Leverkusen'in, Kerem Demirbay için yüksek bir bonservis bedeli elde edebileceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

Galatasaray'ın 2 milyon euro'ya yakın bir teklif sunduğu ancak anlaşmanın henüz sağlanmadığı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

Sırasıyla Dortmund, Wattenscheid, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

1.83 cm boyundaki Türk asıllı Alman futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Kerem Demirbay şoku! Suudi kulübü devrede

30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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