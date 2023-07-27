Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur sponsorluk imza töreninde konuşuyor | CANLI

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

"Geçen sezon başarılı bir şekilde şampiyon olduk, gelecek sezon da bu başarıları elde etmek istiyoruz. Onun için sponsorluklar çok önemli. Sponsorlukların devam etmesi gerekiyor. Türkiye'de spor tutkusu çok fazla. Gelir olarak ise gerideyiz. Sponsorluklar ile katkı sağlamamız lazım. Ekonomik sistem oluşturmamız gerekiyor."

"G.SARAY'A ZARAR VERİYORUZ"

"İngiltere'den kargo, artık anlaştık o yüzden, yavaş yavaş yeni kargolar gelebilir ama İngiltere'den değil, birçok haber çıkıyor. İnanın, bir şey teyit edilmeden şey yapılıyor. Galatasaray taraftarı sürekli haber almak istiyor ama öyle bir negatif paradoks ki, sürekli haber alma isteği, hepimiz ortak bir şekilde Galatasaray'a zarar veriyoruz. Büyük zarar veriyoruz. Maalesef bu döngü değişir mi, onu bilemiyorum. Ama isteğimizin neye sebebiyet verdiğini bilirsek daha şey davranabiliriz. Her şeyde teyit edilmeden ortaya konuluyor. Şunun bilinmesi lazım, Galatasaray bu işten zarar görüyor. Bu transferleri uzatıyor."

"YENİ SPONSORLUKLARIMIZ DA OLACAK"

"Suudilerin gelmesinden sonra rakamlar çok yükseldi. Maaş ve bonservis rakamları. Bu piyasa, piyasa için yapacak bir şey yok. O yüzden gider tarafında farklı sponsorluklar bulmaya çalışıyoruz. Yeni sponsorluklarımız da olacak."

"SPONSORLUKLA ANLAŞTIĞI EKSTRA KISIMLAR VAR"

"Zaha transferinde rakip takımlardan bazı açıklamalar oldu. Zaha transferinde sponsorluklar yardımcı oldu mu?" sorusuna yanıt veren Erden Timur: "Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlukla anlaştığı ekstra kısımlar var. Her şeyin parayla ilgili olduğu düşünülüyor." dedi.

"Bir şey olduğunda 'Şampiyonlar Ligi var' deniliyor. Geçen sene yoktu Şampiyonlar Ligi. İnsanların değerlerine saygı duymak lazım, bizim en önemli turnusolumuz o. Zaha'da da belirttiğim gibi, oyuncuyla da bire bir sponsorluk konusu var ama çok büyük rakamlar konuşuluyor, hiç öyle şey değil. O kadar. Her şeyde paraya göre karar verecek düşüncesi çok yanlış."

"SZYMANSKI FLORYA'YA GELMEDİ"

"Szymanski Florya'ya falan gelmedi. Belli bir maaşın üzerine çıkamadık, bunu da söyledik. Yazılı olarak bende var."