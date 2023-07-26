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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Transferde hızlanan Galatasaray, üst üste hamlelerle taraftarlarını heyecanlandırdı. Yeni sezon öncesi iddiasını daha da artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre operasyonu sürdürüyor. Başkanvekili Erden Timur'un başrolü oynadığı harekatta bir yıldızın daha transferi için geri sayıma geçildi. Buruk'un transferini çok istediği yıldızın bonservisi belli oldu. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:34
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Galatasaray, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli isimleri kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Sezonun sona ermesinden sonra Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom ardından yıldız transferleri tek ek İstanbul'a indirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Sarı-kırmızılılar ilk olarak Alman ekibi Leipzig'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino'yu renklerine bağladı. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu da Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Angelino ile sol kanadını güçlendiren Aslan, ezeli rakibi Beşiktaş'ın elinden Halil Dervişoğlu'nu kaptı. Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Galatasaray; oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeyeceğini, sonraki sezonlarda TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağını kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Cimbom sonrasında da transferde hız kesmedi. Sarı-kırmızılılar, ülkemizde Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu ile 2 yıllığına anlaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Ardından Fenerbahçe'nin günlerdir transferi için uğraştığı Wilfried Zaha'da mutlu sona ulaşıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

MAURO ICARDI BEKLENİYOR!
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi hakkında da sevindirici haberler geliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Her konuda anlaşma sağlanan Arjantinli oyuncunun transferi için geri sayıma geçildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

İstanbul'a gelecek olan Mauro Icardi, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Sarı-kırmızılı taraftarlar peş peşe transferlerle büyük coşku yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

BİR BOMBA DAHA!
Durmaya niyeti olmayan Aslan, yeni bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

YÖNETİM MESAJI DAHA ÖNCE VERDİ!
Sarı-Kırmızılılar, transferleri havaalanı görseli ile açıkladı. Bu görselde bazı şehir isimler dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

O mesajda ismi geçen şehirler, Prag, Toronto, Londra, Dubai ve İstanbul oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Londra'dan Wilfried Zaha, Dubai'den ise Bakambu geldi. Prag için gecikme ifadesi yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

O İSİM ADAM KARABEC!
Takvim'in haberine göre; Prag'dan gelecek ismin Adam Karabec olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Galatasaray'ın ilgilendiği Karabec ile ilgili Çek basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO!
Sparta Prag'ın yıldız futbolcu için 10 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Sarı-kırmızılı yönetim bu rakamı düşürerek transferi kısa bir süre içinde bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

2020 yılından beri Çekya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Adam Karabec, kariyerinde 134 maçta forma giydi. 18 gol atarken 11 de asist yaptı.

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