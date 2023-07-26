TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız ismin bonsevisi belli oldu

Galatasaray, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli isimleri kadrosuna kattı.
Galatasaray, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli isimleri kadrosuna kattı.
Sezonun sona ermesinden sonra Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom ardından yıldız transferleri tek ek İstanbul'a indirdi.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak Alman ekibi Leipzig'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino'yu renklerine bağladı. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu da Galatasaray'ın elinde bulunuyor.
Angelino ile sol kanadını güçlendiren Aslan, ezeli rakibi Beşiktaş'ın elinden Halil Dervişoğlu'nu kaptı. Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Galatasaray; oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeyeceğini, sonraki sezonlarda TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağını kaydetti.
Cimbom sonrasında da transferde hız kesmedi. Sarı-kırmızılılar, ülkemizde Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu ile 2 yıllığına anlaştı.
Ardından Fenerbahçe'nin günlerdir transferi için uğraştığı Wilfried Zaha'da mutlu sona ulaşıldı.
MAURO ICARDI BEKLENİYOR!
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi hakkında da sevindirici haberler geliyor.
Her konuda anlaşma sağlanan Arjantinli oyuncunun transferi için geri sayıma geçildi.
İstanbul'a gelecek olan Mauro Icardi, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Sarı-kırmızılı taraftarlar peş peşe transferlerle büyük coşku yaşadı.
BİR BOMBA DAHA!
Durmaya niyeti olmayan Aslan, yeni bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
YÖNETİM MESAJI DAHA ÖNCE VERDİ!
Sarı-Kırmızılılar, transferleri havaalanı görseli ile açıkladı. Bu görselde bazı şehir isimler dikkat çekti.
O mesajda ismi geçen şehirler, Prag, Toronto, Londra, Dubai ve İstanbul oldu.
Londra'dan Wilfried Zaha, Dubai'den ise Bakambu geldi. Prag için gecikme ifadesi yer aldı.
O İSİM ADAM KARABEC!
Takvim'in haberine göre; Prag'dan gelecek ismin Adam Karabec olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın ilgilendiği Karabec ile ilgili Çek basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO!
Sparta Prag'ın yıldız futbolcu için 10 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetim bu rakamı düşürerek transferi kısa bir süre içinde bitirmek istiyor.
2020 yılından beri Çekya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Adam Karabec, kariyerinde 134 maçta forma giydi. 18 gol atarken 11 de asist yaptı.