TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Galatasaray, defans hattında yaşanacak olası bir ayrılık durumunda transfer çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray, defans hattında yaşanacak olası bir ayrılık durumunda transfer çalışmalarına hız verdi.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılıların birçok futbolcusuna teklif var.
Bu sezon Avrupa'da başarı hedefinde olan Cimbom'da, kadronun büyük ölçüde korunması amaçlanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, yüksek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Özellikle Nelsson, Sacha Boey ve Torreira'ya Avrupa ekiplerinin ilgisi bulunuyor.
Bu isimlerden ayrılık ihtimali en yüksek olan isim ise Victor Nelsson...
İngiliz devi Tottenham, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerde bulunuyor.
Londra temsilcisi, son olarak Danimarkalı futbolcu için Galatasaray'a 22 milyon euro teklif etti.
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euro'dan aşağı inmek istemiyor.
Ada ekibiyle Galatasaray arasında kıran kırana bonservis pazarlıkları yapılıyor.
Bu sezon transferde şov yapan sarı-kırmızılılar, üst üste hamlelerine devam ediyor.
Nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlayan yönetim, operasyonu titizlikle yürütüyor.
ERDEN TİMUR'DAN İNGİLTERE SEFERİ!
Başkanvekili Erden Timur'un transfer çalışmaları için İngiltere'ye gitmesi merak uyandırmıştı.
Takvim'in haberine göre; Timur'un, İngiliz Premier Lig ekibi Brighton'ın genç stoperi Jan Paul van Hecke'yi transfer etmeye çalıştığı iddia ediliyor.
23 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Galatasaray için önemli bir hedef olduğu belirtiliyor.
OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Jan Paul van Hecke'nin transferine onay verdiği bildirildi.
Buruk'un, defans hattının güçlenmesi adına transfere olumlu bakmasının ardından yönetim harekete geçti.
23 yaşındaki Jan Paul van Hecke, 1.89'luk uzun boyu ve hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor.
Geçen sezon İngiliz ekibi Brighton ile 13 maça çıkan başarılı oyuncu, performansıyla beğeni kazanmıştı.