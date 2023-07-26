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TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Üst üste transferlerle şov yapan Galatasaray durmak bilmiyor. Son olarak Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan sarı-kırmızılılar, operasyona tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin koordineli yürüttüğü hareketta, hedefteki yıldızlarla görüşmeler sürüyor. Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ayrılık ihtimalinin ciddileşmesinin ardından düğmeye basan Cimbom, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Okan Buruk'un da onay verdiği transferin mutlu sonla bitirilmesi için geri sayıma geçildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 17:38
TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Galatasaray, defans hattında yaşanacak olası bir ayrılık durumunda transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılıların birçok futbolcusuna teklif var.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Bu sezon Avrupa'da başarı hedefinde olan Cimbom'da, kadronun büyük ölçüde korunması amaçlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, yüksek teklifleri değerlendirmeye alacak.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Özellikle Nelsson, Sacha Boey ve Torreira'ya Avrupa ekiplerinin ilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Bu isimlerden ayrılık ihtimali en yüksek olan isim ise Victor Nelsson...

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

İngiliz devi Tottenham, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Londra temsilcisi, son olarak Danimarkalı futbolcu için Galatasaray'a 22 milyon euro teklif etti.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euro'dan aşağı inmek istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Ada ekibiyle Galatasaray arasında kıran kırana bonservis pazarlıkları yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Ayrılık ihtimaline karşın harekete geçen Cimbom, transfer girişimlerine başladı.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Bu sezon transferde şov yapan sarı-kırmızılılar, üst üste hamlelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlayan yönetim, operasyonu titizlikle yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

ERDEN TİMUR'DAN İNGİLTERE SEFERİ!
Başkanvekili Erden Timur'un transfer çalışmaları için İngiltere'ye gitmesi merak uyandırmıştı.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Takvim'in haberine göre; Timur'un, İngiliz Premier Lig ekibi Brighton'ın genç stoperi Jan Paul van Hecke'yi transfer etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

23 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Galatasaray için önemli bir hedef olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Jan Paul van Hecke'nin transferine onay verdiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Buruk'un, defans hattının güçlenmesi adına transfere olumlu bakmasının ardından yönetim harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

23 yaşındaki Jan Paul van Hecke, 1.89'luk uzun boyu ve hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Galatasaray'a

Geçen sezon İngiliz ekibi Brighton ile 13 maça çıkan başarılı oyuncu, performansıyla beğeni kazanmıştı.

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