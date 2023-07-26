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Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-2 berabere ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Zalgiris-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 08:22
Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ – DOST ACI SÖYLER

Sezon öncesi hazırlık maçlarından biri daha geride kaldı" demek isterdim ama diyemiyorum. Son derece önemli ve ciddi bir resmi maçtı dün akşamki... Skoru bu sayede "fena değil", oyunsa bu yüzden endişe verici...

Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

Şaka değil; Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. Hem de son derece zayıf bir rakip karşısında. Zalgiris'i, 20 küsür lig maçını oynamış, hazır ve istim üstünde bir takım diye görenler şaka yapıyor olmalı. Arada orantısız bir güç farkı var.

Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray muhabirleri, Midtsjö beklerken Oliveira, Mertens beklerken Yunus ile başladı Okan hoca... Maçın ilk yarısı 2-1 Litvanya temsilcisi lehine bitebilirdi, golsüz eşitlikle soyunma odasına girildi.

Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

Ev sahibi takım ilk yarıda daha net açılardan kaçırdığı golü daha dar açıdan ikinci yarının başında buldu. Sonuçta transfer şampiyonlukları, Zaha'yı kazanmak falan hep boş hevesler. Kupalar, sahayı kazanmadan kaldırılmıyor.

Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

Şampiyonlar Ligi yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar için en önemli hedefken dün akşamki performans hayli tat kaçırıcıydı. Bu turda elenmenin tek bedeli Şampiyonlar Ligi'ne katılmamak olmayabilir. Hiç zaman kaybetmeden orta sahaya bir iki transfer yapılıp, İcardi kazanılmalı.

Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

Orta sahaya transfer, forvete İcardi lazım diyoruz da, geçen sezon boyunca övdüğümüz Nelsson - Bardakçı savunma ikilisi Şampiyonlar Ligi standartlarından çok uzakta göründüler. Fazlalıklardan kurtulmak da en az yapılacak transferler kadar önemli.

Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı kırmızılarda artık transfer yapan yöneticilerin kahramanlıklarından bahsetmek yerine keşke sahada oynanan nitelikli futboldan konuşabilsek. Zaman çabuk geçiyor. Kimsenin kredisi sanıldığı kadar yüksek değil. Dost acı söyler. Neyse ki; Galatasaray camiası çok hızlı düşünüp, reaksiyon gösterebilen bir camia... Haydi!

Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – İDMANDA OLMAZ

Galatasaray, oyuncu kalitesi olarak Zalgiris'ten çok üstün bir takım. Ancak ne kadar idman yaparsan yap eğer doğal çime alışmışsan sentetik çimde oynamak kolay değil.

Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

Zemin dezavantajına rağmen G.Saray'ın yediği gol affedilemez. Çünkü ilk dakikadan itibaren Zalgiris, G.Saray'ı kendi sahasında çok adamla karşılıyor, kanatlardan hızlı hücumlarla golü kovalıyordu. Okan hoca kenardan bunu görmesine rağmen nedense takıma müdahalede geç kaldı.

Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

Rakibin kapanması G.Saraylı oyuncularda 'Nasıl olsa kazanırız' rehaveti yarattı. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, önemli transferlere imza atıyorlar ama G.Saray bence yerli oyuncu kalitesini bir daha gözden geçirmeli.

Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

Barış Alper, eğrisi doğrusuna gelen bir oyuncu. Bazen inanılmaz goller atıyor, bazen basitleri kaçırıyor. Zaniolo, Yunus, Kerem ve Barış Alper birbirlerine dört yabancı oyuncu gibiydi. İnsan idmanda bile bu kadar kolay pas hatası yapmaz.

Spor yazarları Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi

Özellikle Berkan kaptırdığı toplarla izleyenleri çıldırttı. Berkan-Barış Alper ile ikinci yarıya başlaması Okan hocanın hatasıydı. Midtsjö ve Mertens'in girişiyle G.Saray'ın atmosferi değişti ve beklenen goller geldi. Ancak Galatasaray gibi büyük bir takımın 2-1'i bulduktan sonra maçı kapatması gerekirdi. Yenilen iki gol de basit hatalardan kaynaklandı. Aslan, kendi sahasında taraftarının desteğiyle turu rahat geçer.

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