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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, gündemine Kerem Demirbay'ı almıştı. Yıldız futbolcu idmanda sakatlık geçirdi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 09:27
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

Sezona Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçıyla başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

Sarı-kırmızılılar, listesine aldığı isimler için girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

Aslan'ın önceliği orta sahaya takviye yapmak... Bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan biri de Kerem Demirbay'dı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

Galatasaray'ın transfer edip 'mavi kart'la oynatmak istediği Kerem Demirbay antrenmanda sakatlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

Kerem'in bir an önce takıma geri dönmesi için yoğun çaba harcanırken Galatasaray'ın da bu durumu yakından takip ettiği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

Sırasıyla Dortmund, Wattenscheid, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

1.83 cm boyundaki Türk asıllı Alman futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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