GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözü Kerem Demirbay'da! Sakatlığı...

Sezona Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçıyla başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sezona Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçıyla başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, listesine aldığı isimler için girişimlerini sürdürüyor.
Aslan'ın önceliği orta sahaya takviye yapmak... Bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan biri de Kerem Demirbay'dı.
Galatasaray'ın transfer edip 'mavi kart'la oynatmak istediği Kerem Demirbay antrenmanda sakatlandı.
Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadığı ifade edildi.
Kerem'in bir an önce takıma geri dönmesi için yoğun çaba harcanırken Galatasaray'ın da bu durumu yakından takip ettiği ifade edildi.
KEREM DEMİRBAY KİMDİR?
3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.
Sırasıyla Dortmund, Wattenscheid, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen formaları giydi.
1.83 cm boyundaki Türk asıllı Alman futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...