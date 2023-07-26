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Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2023/24 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:10
Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, Zalgiris Vilnius deplasmanına konuk oldu.

Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 2-2 berabere kalarak turu rövanşa bıraktı.

Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

Galatasaray'ın gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu kaydetti.

Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

Zalgiris Vilnius'un golleri ise Mathias Kehinde ve Donatas Kazlauskas'tan geldi.

Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

Rakibiyle 2 Ağustos Çarşamba günü rövanş maçında karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

Son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayan Cimbom, orta saha transferi için kolları sıvadı.

Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

Bu bölge için birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

SAUL NIGUEZ LİSTEYE EKLENDİ

Galatasaray'ın orta sahaya düşündüğü isimlerden birisi de Atletico Madrid'den Saul Niguez olduğu iddia edildi.

Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

Daha önce Chelsea'de kiralık oynayan İspanyol oyuncu için haziran başından beri temaslar var.

Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

O dönemde çok alt seviyede devam eden temaslar FFP kuralları gereği Atletico'nun oyuncu satışı yapmak zorunda kaldığı için son günlerde çok daha hızlandı.

Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

Saul Niguez geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 38 maça çıktı.

Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

İspanyol orta saha oyuncusu, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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