Atletico Madrid'den Galatasaray'a dev transfer!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, Zalgiris Vilnius deplasmanına konuk oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, Zalgiris Vilnius deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 2-2 berabere kalarak turu rövanşa bıraktı.
Galatasaray'ın gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu kaydetti.
Zalgiris Vilnius'un golleri ise Mathias Kehinde ve Donatas Kazlauskas'tan geldi.
Rakibiyle 2 Ağustos Çarşamba günü rövanş maçında karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayan Cimbom, orta saha transferi için kolları sıvadı.
Bu bölge için birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
SAUL NIGUEZ LİSTEYE EKLENDİ
Galatasaray'ın orta sahaya düşündüğü isimlerden birisi de Atletico Madrid'den Saul Niguez olduğu iddia edildi.
Daha önce Chelsea'de kiralık oynayan İspanyol oyuncu için haziran başından beri temaslar var.
O dönemde çok alt seviyede devam eden temaslar FFP kuralları gereği Atletico'nun oyuncu satışı yapmak zorunda kaldığı için son günlerde çok daha hızlandı.
Saul Niguez geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 38 maça çıktı.
İspanyol orta saha oyuncusu, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Saul'un Atletico ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.