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Zalgiris Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk'tan açıklama: "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk oluyo. Mücadele öncesi sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 18:46 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 18:48
Zalgiris Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk'tan açıklama: "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Mücadele öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın önemine dikkat çekerken "Şampiyonlar Ligi ön elemesi çok değerli, çok önemli. Gruplarda yer alabilmek için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz bugün" dedi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Geçen sezon Mertens ne kadar 10 numara pozisyonunda görünse de rakibi karşılarken hep ikiliydi. Aldığımız oyuncular hep buna uygun oyuncular. O nerede oynayacak falan konuşuluyor ama elimizdeki oyuncuların hepsi her yerde oynayacak oyuncular.

Zaniolo, Zaha, Bakambu... Kerem için de zaman zaman farklı mevkiler sağ, sol, ikinci forvet genlerinde var. Önde yine daha mobil, kaleye yakın olan, forveti ikileyecek oyuncu... Angelino transferi de önemli. Abdülkerim de hücuma çıkan oyuncu. Ceza sahası içinde olmak, sonlandırmak önemli bizim için...

Angelino hücumda çok etkili, orta kalitesi çok yüksek. Tüm oyuncularımızdan maksimum verimi alacağımız bir yıl olacağına inanıyoruz.

Ön bölgede genç ve enerjik dörtlümüz var. Rakibimizin savunması daha yavaş görünüyor. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Kazanmak için sahada olacağız."

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