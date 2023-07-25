Haberler Galatasaray Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wilfried Zaha takviyesiyle ses getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşılacak. Galatasaray, kiralanacak oyuncular da dahil olmak üzere tam 7 futbolcusuyla yollarını ayıracak. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:28
Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

Son şampiyon Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'u eleyerek 3. ön eleme turuna yükselmeyi hedefliyor.

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da yolunu sonuna kadar sürdürmek isteyen Aslan'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

Geçtiğimiz sezon yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem olan sarı-kırmızılılar, bu yaz transfer döneminde de büyük yankı uyandıran takviyeler yapmaya devam ediyor.

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayan Galatasaray, bir diğer yıldız Mauro Icardi ile de anlaştı.

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

Eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle Arjantin'de bulunan tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

Zaha ve Icardi takviyeleriyle gündem olan Galatasaray'da ayrılıklar da yolda...

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 7 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

FREDRIK MIDSJÖ (KİRALIK)

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

BERKAN KUTLU

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

OLIMPIU MORUTAN

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

ALEXANDRU CICALDAU

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