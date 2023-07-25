Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da 7 ayrılık birden

Son şampiyon Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
Son şampiyon Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'u eleyerek 3. ön eleme turuna yükselmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz sezon yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem olan sarı-kırmızılılar, bu yaz transfer döneminde de büyük yankı uyandıran takviyeler yapmaya devam ediyor.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayan Galatasaray, bir diğer yıldız Mauro Icardi ile de anlaştı.
Eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle Arjantin'de bulunan tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Zaha ve Icardi takviyeleriyle gündem olan Galatasaray'da ayrılıklar da yolda...
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 7 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...
FREDRIK MIDSJÖ (KİRALIK)
EMRE KILINÇ
YUNUS AKGÜN
YUSUF DEMİR (KİRALIK)