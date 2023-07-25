Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Nelsson sözleri! "En kötü maçlarından birini oynadı"

Sözlerine mücadeleyi değerlendirerek başlayan Okan Buruk, "Bugün deplasmanda oynadığımız bir karşılaşma. Sentetik bir sahada oynuyoruz. Burada soru işaretlerimiz vardı. Rakibimiz bu duruma daha alışmış bir takım. Bizim takımda bu anlamda zorluklar vardı. Ama ilk yarıda da özellikle rakip topu bize bıraktı. Hızlı hücumlara çıktılar ve burada net pozisyonlar verdik. Savunmadaki paylaşımlarımız, ilk yediğimiz golde de aynı şekilde. Victor belki geçtiğimiz sezondan itibaren en kötü maçlardan birini oynadı. Tabii ki ilk maç tam olarak herkes hazır değil. Ama özellikle bu seviyede ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde daha iyi olmamız gerekiyor. Takım savunması anlamında özellikle daha iyi oynamamız gerekiyordu. Savunmamızın daha iyi oynamadı gerekiyordu. Benim için bugün negatif olan şey savunmadaki yaptığımız hatalar. Savunma görevlerimizi doğru yapamadık, doğru yerleşemedik" dedi.

"BU MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ANTRENMAN OLDU"

Rakibin fiziksel olarak daha hazır olduğunu belirten Okan Buruk, "Hazır olmak veya olmamak burada oyuncuya göre değişiyor. Bazı futbolcular hazır geldi. Bazı futbolcular ise hiçbir şey yapmadan geldi. Tabii ki geç form tutan oyuncularımız var. Mesela Sergio hiç hazırlık maçı oynamadan bugünkü maçı bitirdi. Yani oyuncudan oyuncuya bu değişiyor. Biz genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Rakibimiz 23 lig maçı oynadı. Fiziksel olarak bizden daha hazırlar. Ama bu ilk maç bizim için önemli bir antrenman oldu. İkinci maçta daha fiziksel olarak, psikolojik olarak ve mental olarak daha hazır olacağız. Çünkü lig bitti 3 hafta sonra tekrar antrenmanlara başladık. Oyuncularında mental anlamda geri dönüşleri zor olabiliyor. Savunma pozisyonu almakta zaman zaman zorlandık. Burada birbirine alışmış bir arada oynayan ve özellikle bu sahada daha da otomatikleşmiş oynayan bir takım var. Zaman zaman bu anlamda zorlandık" ifadelerini kullandı.

"BAKAMBU, İSTANBUL'DA ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR"

Buruk, yeni transfer Bakambu'nun durumuyla ilgili ise, "Kadroya yazdık. İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor. Umuyorum ki takımla antrenmanlara başlayıp bir sonraki maçın kadrosunda olacaktır" sözlerini sarf etti.

GEÇEN SENEDEN BERİ EN KÖTÜ MAÇI

"Savunmadaki paylaşımlarımızda hata vardı. Victor belki de geçen seneden beri en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik." dedi.

"Angelino'ya kramp girdi. Önemli bir şeyi yok." ifadelerini kullandı.