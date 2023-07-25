Haberler Galatasaray Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi sınavına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur ön eleme mücadelesinde Zalgiris karşısında çıkacak. Litvanya'dan avantajlı skorla dönmek isteyen sarı kırmızılılarda Okan Buruk kadrosunu netleştirdi. İşte maçın muhtemel 11'leri... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 06:50
Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray bugün Devler Ligi arenasında ilk maçına çıkıyor.

Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Sarı-Kırmızılı takım Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'la karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Galatasaray'da bu maç öncesi sakatlığı bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ve UEFA listesine bildirilmeyen yeni transfer Cedric Bakambu forma giyemeyecek.

Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Galatasaray bugün oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, kendi taraftarı önünde oynayacağı mücadeleye avantajlı bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray'da yeni transfer Angelino'nun maça 11'de başlaması beklenirken Teknik Direktör Okan Buruk'un forvet mevkisinde de formayı Barış Alper Yılmaz'a vermesi öngörülüyor.

Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndari rakibi Zalgiris Vilnius'u elemesi durumunda 3. Ön Eleme Turu'nda Ludogorets- Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

ZALGİRİS - G.SARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Zalgiris: Gertmonas, Bopesu, Vucur, Hnid, Pavelic, Gorobsov, Golubickas, Kendysh, Karashima, Antal, Kehinde

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Barış Alper

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