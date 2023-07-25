Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray bugün Devler Ligi arenasında ilk maçına çıkıyor.
Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray bugün Devler Ligi arenasında ilk maçına çıkıyor.
Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.
Galatasaray'da bu maç öncesi sakatlığı bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ve UEFA listesine bildirilmeyen yeni transfer Cedric Bakambu forma giyemeyecek.
Galatasaray bugün oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, kendi taraftarı önünde oynayacağı mücadeleye avantajlı bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyor.
Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray'da yeni transfer Angelino'nun maça 11'de başlaması beklenirken Teknik Direktör Okan Buruk'un forvet mevkisinde de formayı Barış Alper Yılmaz'a vermesi öngörülüyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndari rakibi Zalgiris Vilnius'u elemesi durumunda 3. Ön Eleme Turu'nda Ludogorets- Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
ZALGİRİS - G.SARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Zalgiris: Gertmonas, Bopesu, Vucur, Hnid, Pavelic, Gorobsov, Golubickas, Kendysh, Karashima, Antal, Kehinde
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Barış Alper