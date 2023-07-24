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Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'a konuk olacak. Aslan, kritik maçtan rahat bir galibiyet alarak İstanbul'da fişi çekmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:33 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:42
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGIRIS VILNIUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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