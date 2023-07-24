Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGIRIS VILNIUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.