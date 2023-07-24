Yok Zaha neler!

Şampıyon Galatasaray dur durak bilmiyor. Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi. Daha Cedric Bakambu'nun transferinin dumanı tüterken sarı-kırmızılı kulüp, Wilfried Zaha'yı resmen açıkladı. Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanan, Angelino'yu kiralayan, Mauro İcardi ve Halil Dervişoğlu'nu da kadrosuna katan Cimbom dev transferlerine bir yenisini ekledi. Üstelik Zaha'yı alarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de tarihi bir çalım attı. Fildişili kanat oyuncusu uzun süredir sarı-lacivertli takımla anılıyordu.

İKNA ETMEYİ BAŞARDI

Ancak transfer sihirbazı Başkanvekili Erden Timur bir kez daha özel güçlerini kullandı ve Zaha'yı da söktü aldı. Timur'un Galatasaray'ın müthiş kadrosu, dünyaca ünlü bir kulüp olması ve Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak transferi bitirdiği öğrenildi. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfried Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 30 yaşındaki yıldıza 6 milyon euro imza parası ödenecek. Ayrıca yıllık 5.5 milyon euro ücret alacak.

SPONSOR DESTEĞİ

Arka arkaya flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncular için dışarıdan da destek almayı ihmal etmedi. Son olarak Zaha transfer edilirken Fildişili yıldızın, imza parasını Galatasaray Kulübü'nün önemli sponsorlarından ikisi üstlendiği ifade edildi.

KÜMEDE KALMASINI SAĞLADI

Zaha, Crystal Palace'da geçirdiği ikinci döneminde çok daha başarılı oldu. 2015-2016 sezonunda 11 gol atarak takımının Premier League'de kalmasına yardımcı oldu. 2016-2017 sezonunda da 10 gol atarak takımının ligde üst sıralarda yer almasını sağladı.

NASIL BİR OYUNCU?

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, hızlı ve teknik bir oyuncu... İki ayağında da iyi kullanabiliyor. Kanatlarda ve forvet pozisyonunda görev yapabiliyor. Tekniği ile öne çıkıyor.

FLAŞ GÖNDERME: ZAHAHA

Fenerbahçe'nin de almak istediği Zaha Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından flaş bir göndermede bulundu. Galatasaray, "ZAHAHA" mesajıyla ve arka fonda çalan Emir Can İğrek'in seslendirdiği "Ali Cabbar" şarkısıyla flaş bir gönderme yaptı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

TARAFTAR NE DEDİ?

Zaha cidden inanılmaz bir transfer.

Zaha Zaniolo Kerem İcardi inanılmaz bir hat.

Erden Timur kafasına koymuş Avrupa'dan kupa getirecek.

Sky Sports Muhabiri Tim Thornton: "Fenerbahçe Başkanı'nın özel uçağı hala Londra'da mı? İstanbul'a gidecek bir yolcu var da. Ama Galatasaray'a."

Galatasaray bir oyuncuyu isterse alır.

Galatasaray bir his takımıdır.

TSUNAMİ YARATTI

Galatasaray büyük bir iş başardı ve Fenerbahçe'ye müthiş bir çalım attı. Galatasaray bu transferin ardından Fenerbahçe'ye psikolojik üstünlük yarattı. Adeta tsunami gibi çöktü. Erden Timur tam bir transfer sihirbazı... Futbol iyi oyuncularla oynanır, Avrupa vitrininde Galatasaray, Zaniolo, Icardi ve Zaha ile olacak hücum hattıyla müthiş bir performans gösterir. Bu kadro Okan hocanın elinin epey güçlendirdi ve kaliteyi müthiş yükseltti. (LEVENT TÜZEMEN)

KİM GIDECEK?

Zaha'nın transferiyle Galatasaray'ın sol kanadı tam anlamıyla yıldızlar karmasına döndü. Fildişili oyuncu, bu sezon Nicolo Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu ile forma mücadelesi verecek. Ayrıca Zaniolo ve Zaha forvet sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. Okan Buruk 3 oyuncu arasında oldukça zorlanacak gibi görünüyor. Tabii teklifler alan Zaniolo ve Kerem'den birisinin satılma ihtimali de bulunuyor.