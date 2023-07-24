TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Son şampiyon Galatasaray, transferde Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı.
Son şampiyon Galatasaray, transferde Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı.
Şampiyonlar Ligi hedefi için kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevrildi.
Birçok ismin bulunduğu listeye son olarak Marcel Sabitzer de eklendi.
Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan orta saha oyuncusu için temaslarda bulunuldu.
Ancak Avusturyalı oyuncudan Cimbom'a kötü haber geldi.
Alman basınından Sky Sport'un haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu Borussia Dortmund'a transfer oluyor.
Oyuncunun sabah saatlerinde özel bir jetle Münih'ten Dortmund'a gittiği belirtildi.
Sabitzer'in sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Dortmund'un ABD'deki kampına katılacağı ifade edildi.
Dortmund ve Bayern'in Sabitzer'in transferi için 19 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı aktarıldı.
Oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
177 cm boyundaki Sabitzer, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
Kariyerinde Bayern Münih'in yanı sıra Grazer AK, Villach, Austria Wien, Rapid Wien, RB Leipzig, RB Salzburg ve Manchester United formalarını giydi.
Futbol hayatı boyunca 508 maça çıkıp, 126 gol, 82 asist kaydetti.
Tecrübeli isim, 71 kez de Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydi.