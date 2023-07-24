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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Son dakika transfer haberleri: Transferde atağa kalkan Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak ismi sarı-kırmızılılarla anılan orta saha oyuncusundan kötü haber geldi. Alman basını, tecrübeli oyuncunun gideceği takımı yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:44
ARDA AKDENİZ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Son şampiyon Galatasaray, transferde Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Şampiyonlar Ligi hedefi için kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Birçok ismin bulunduğu listeye son olarak Marcel Sabitzer de eklendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan orta saha oyuncusu için temaslarda bulunuldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Ancak Avusturyalı oyuncudan Cimbom'a kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Alman basınından Sky Sport'un haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu Borussia Dortmund'a transfer oluyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Oyuncunun sabah saatlerinde özel bir jetle Münih'ten Dortmund'a gittiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Sabitzer'in sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Dortmund'un ABD'deki kampına katılacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Dortmund ve Bayern'in Sabitzer'in transferi için 19 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

177 cm boyundaki Sabitzer, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Listedeki isim elden gidiyor

Kariyerinde Bayern Münih'in yanı sıra Grazer AK, Villach, Austria Wien, Rapid Wien, RB Leipzig, RB Salzburg ve Manchester United formalarını giydi.

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