Haberler Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, transferde Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak büyük bir yankı yandırdı. Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fildişili yıldızı renklerine bağlayan Cimbom, ezeli rakibine yılın çalımını attı. Crystal Palace ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı bildirimde Wilfried Zaha transferinin mali detaylarını açıkladı. İşte Zaha'nın Galatasaray'daki sözleşmesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 22:17 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 22:49
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Galatasaray dünyaca ünlü yıldız Wilfried Zaha'nın transfer detaylarını resmen açıkladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Sarı-kırmızılılar, uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fildişili hücum oyuncusuna imza attırarak büyük yankı uyandırdı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Galatasaray yönetimi, sarı-lacivertlilerin ilgisine rağmen, Şampiyonlar Ligi faktörüyle yıldız ismi ikna etmeyi başardı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha, Galatasaray ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

TARAFTARDAN MÜTHİŞ KARŞILAMA!
Transferin açıklanmasının ardından İstanbul'a gelen Zaha, sarı-kırmızılı taraftarın büyük ilgisiyle karşılaştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Havalimanını dolduran Galatasaray taraftarı, 30 yaşındaki oyuncuyu coşkulu bir şekilde karşıladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Kapıdan çıkışta boynuna sarı-kırmızılı atkı bağlanan Zaha, alana gelen taraftarlara üçlü çektirdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Wilfried Zaha, "Muhteşem bir karşılama oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Ne kadar büyük bir takım olduğunu görmüş oldum.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geleni yapacağım.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Gelmeden önce Drogba ve Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba buraya gelip görmemi söyledi. Ben de buraya gelip görmüş oldum.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." dedi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

MALİYETİ BELLİ OLDU!
Galatasaray Kulübü, Wilfried Zaha transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

İşte o açıklama;
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

WILFRIED ZAHA'NIN KARİYERİ
Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde doğdu. Crystal Palace altyapısından 2010 yılında A takıma yükselen Zaha, 2013 yılının ocak ayında Manchester United'a transfer olmasına rağmen sezonu Crystal Palace'ta tamamladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..."
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (24 TEMMUZ)
IDEF 2023 nerede, ne zaman, kimler katılabilir?
2023 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı! 22:17
Beşiktaş'ın KF Tirana mesaisini sürdürdü! Beşiktaş'ın KF Tirana mesaisini sürdürdü! 22:00
Sabitzer'in yeni adresi belli oldu! Sabitzer'in yeni adresi belli oldu! 21:58
Sakaryaspor'dan 2 gollü prova! Sakaryaspor'dan 2 gollü prova! 21:45
Pendikspor'dan iyi prova! Pendikspor'dan iyi prova! 21:42
Marc Bartra'nın yeni takımı belli oldu! Marc Bartra'nın yeni takımı belli oldu! 21:40
Daha Eski
Fenerbahçe'de Zimbru hazırlıkları devam ediyor Fenerbahçe'de Zimbru hazırlıkları devam ediyor 21:22
G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı 20:52
Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı 20:49
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür belli oldu! TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür belli oldu! 20:14
Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! 19:03
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." 18:33