SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

Galatasaray dünyaca ünlü yıldız Wilfried Zaha'nın transfer detaylarını resmen açıkladı.
Galatasaray dünyaca ünlü yıldız Wilfried Zaha'nın transfer detaylarını resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fildişili hücum oyuncusuna imza attırarak büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray yönetimi, sarı-lacivertlilerin ilgisine rağmen, Şampiyonlar Ligi faktörüyle yıldız ismi ikna etmeyi başardı.
Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha, Galatasaray ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
TARAFTARDAN MÜTHİŞ KARŞILAMA!
Transferin açıklanmasının ardından İstanbul'a gelen Zaha, sarı-kırmızılı taraftarın büyük ilgisiyle karşılaştı.
Havalimanını dolduran Galatasaray taraftarı, 30 yaşındaki oyuncuyu coşkulu bir şekilde karşıladı.
Kapıdan çıkışta boynuna sarı-kırmızılı atkı bağlanan Zaha, alana gelen taraftarlara üçlü çektirdi.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Wilfried Zaha, "Muhteşem bir karşılama oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Ne kadar büyük bir takım olduğunu görmüş oldum.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geleni yapacağım.
Gelmeden önce Drogba ve Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba buraya gelip görmemi söyledi. Ben de buraya gelip görmüş oldum.
Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." dedi.
MALİYETİ BELLİ OLDU!
Galatasaray Kulübü, Wilfried Zaha transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.
İşte o açıklama;
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.
WILFRIED ZAHA'NIN KARİYERİ
Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde doğdu. Crystal Palace altyapısından 2010 yılında A takıma yükselen Zaha, 2013 yılının ocak ayında Manchester United'a transfer olmasına rağmen sezonu Crystal Palace'ta tamamladı.
Manchester United'taki 6 aylık serüveninin ardından Cardiff'e kiralanan futbolcu, sezon sonunda tekrar Crystal Palace'a döndü.
Crystal Palace formasıyla toplam 458 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 90 kez gol sevinci yaşarken, 76 da asist yaptı.