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Galatasaray'dan Mislav Orsic için geçmiş olsun mesajı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespi edilen Trabzonsporlu futbolcu Mislav Orsic için geçmiş olsun mesajı yayınladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:25
Galatasaray'dan Mislav Orsic için geçmiş olsun mesajı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Mislav Orsic, pazar günü yapılan antrenmanda dizinden sakatlandı. Tetkikleri yapılan Hırvat futbolcunun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanmasının tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Mislav Orsic için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Antrenmanda üzücü bir sakatlık geçiren Trabzonspor oyuncusu Mislav Orsic'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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