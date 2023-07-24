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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübün peşinden koştuğu yıldız oyuncu sarı-kırmızılıları tercih etti. Olay yaratan bu transferin perde arkası da ortaya çıktı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:31
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha kapışmasından galip çıkan taraf sarı-kırmızılılar oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Cimbom'un görüşmelere başladığını duyurduğu 30 yaşındaki yıldız oyuncu önceki gece İstanbul'a ayak bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Yıllarca unutulmayacak bu transferin perde arkası da belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılılar ilk olarak 15 gün önce Zaha için temasta bulundu ve yıldız oyuncunun şartlarını sordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, İngiltere'de oyuncu ve ağabeyiyle bir araya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Timur, Zaha'ya geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Icardi'nin Arap kulüplerinden aldığı teklifin 3'te 1 rakamına Galatasaray'da kaldığını hatırlattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Zaha'ya "Sen de gel Avrupa şampiyonu olalım" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Zaha'nın ise bugüne kadar hiç şampiyonluk ve kupa hedefi olan bir takımda forma giymediğini söyledii.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

"Hedefim artık o coşkuyu, o baskıyı hissetmek, şampiyonluk ve kupa heyecanını yaşayan bir takımda oynamak. Teklifinizi düşüneceğim" yanıtını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Fenerbahçe, bunun üzerine Zaha için yıllık 8 milyon pound maaş ve 10 milyon pound da imza ücreti önerdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Sarı kırmızılılar ise görüşmenin ardından 1 hafta boyunca ne oyuncu ne de ağabeyiyle temas kurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Ardından Zaha'nın aynı zamanda menajeri olan ağabeyi Herve Zaha, sarı-kırmızılılarla iletişime geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Herve Zaha, Fenerbahçe, Suudi Arabistan ve Crystal Palace'ın tekliflerinin kendilerini heyecanlandırmadığını söyleyerek Galatasaray'la görüşmek istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Herve Zaha ile 3 gün boyunca yapılan görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı.

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