GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha nasıl Aslan oldu? İşte dev transferin perde arkası

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha kapışmasından galip çıkan taraf sarı-kırmızılılar oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha kapışmasından galip çıkan taraf sarı-kırmızılılar oldu.
Cimbom'un görüşmelere başladığını duyurduğu 30 yaşındaki yıldız oyuncu önceki gece İstanbul'a ayak bastı.
Yıllarca unutulmayacak bu transferin perde arkası da belli oldu.
Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılılar ilk olarak 15 gün önce Zaha için temasta bulundu ve yıldız oyuncunun şartlarını sordu.
Ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, İngiltere'de oyuncu ve ağabeyiyle bir araya geldi.
Timur, Zaha'ya geniş kapsamlı bir sunum yaptı.
Icardi'nin Arap kulüplerinden aldığı teklifin 3'te 1 rakamına Galatasaray'da kaldığını hatırlattı.
Zaha'ya "Sen de gel Avrupa şampiyonu olalım" dedi.
Zaha'nın ise bugüne kadar hiç şampiyonluk ve kupa hedefi olan bir takımda forma giymediğini söyledii.
"Hedefim artık o coşkuyu, o baskıyı hissetmek, şampiyonluk ve kupa heyecanını yaşayan bir takımda oynamak. Teklifinizi düşüneceğim" yanıtını verdi.
Fenerbahçe, bunun üzerine Zaha için yıllık 8 milyon pound maaş ve 10 milyon pound da imza ücreti önerdi.
Sarı kırmızılılar ise görüşmenin ardından 1 hafta boyunca ne oyuncu ne de ağabeyiyle temas kurdu.
Ardından Zaha'nın aynı zamanda menajeri olan ağabeyi Herve Zaha, sarı-kırmızılılarla iletişime geçti.
Herve Zaha, Fenerbahçe, Suudi Arabistan ve Crystal Palace'ın tekliflerinin kendilerini heyecanlandırmadığını söyleyerek Galatasaray'la görüşmek istedi.
Herve Zaha ile 3 gün boyunca yapılan görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı.