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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris'e konuk olacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı transferler hakkında konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:34 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:53
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur eleme mücadelesinde Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk zorlu karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ;

Okan Buruk: "Oyuncularıma, takımıma güveniyorum. Burada ikinci maç öncesi iyi bir sonuç alıp İstanbul'a dönmek istiyoruz. Kendi sahasında iyi oyun oynayan bir ekiple karşılaşacağız. Taraftarımız bizi geçen sene şampiyonluğa götürdü. Takımımız, taraftarımız ve stadımız Şampiyonlar Ligi için hazır. Teknik direktör ve oyuncu olarak burada yer almak çok farklı. Başakşehir'de bir tecrübe yaşadım."

Maçın oynanacağı stadyumun zeminine değinenen Buruk, "Rakip takımın ligi devam etmesi avantaj ve kendi sahalarında oynayacaklar. Suni bir çimde oynayacağız. Kendi tesislerimizde hazırlığımızı yaptık. Milli takımda burada oynayan oyuncularımız var, Kerem gibi. Onlar burayı anlattı." dedi.

Süper Kupa finali hakkında konuşan Okan Buruk, "Süper Kupa'nın tarihi ve nerede oynanacağı belli değil. Azerbaycan'da olursa, oradaki taraftarlarımızla bir Süper Kupa sevinci yaşamak isteriz." ifadelerini kullandı.

Transferler hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Listemizdeki bir çok oyuncuyla yüz yüze de görüşüyoruz. İstediklerimiz, düşündüklerimiz belli. Erden Bey ve Dursun Başkanımız transferlerle ilgileniyor. Bizim şu anki odağımız Şampiyonlar Ligi ön eleme turu... Çok iyi oyuncularım var. Başarılı kadroyu büyük ölçüde koruduk. Artık transfer değil de sahaya odaklanmak istiyorum çünkü çok değerli ön eleme maçları var. Transferler geliyor gidiyor, bir heyecan oluyor ama bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek."

KEREM AKTÜRKOĞLU: TAKIMA ÇOK İYİ OYUNCLAR EKLENDİ

Kerem Aktürkoğlu: Ben bu takımın kaptanlarından biriyim, forma rekabetinden asla kaçmayacağım. Güçlü bir takımımız var, onların üzerine çok iyi oyuncular eklendi. Gelecek sezon yine başarılar yakalamak istiyoruz.

Hayallerinin arasında Şampiyonlar Ligi müziğiyle sahaya çıkmak olduğunu ifade eden Kerem , "Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Ülke olarak bu elemelerden kurtulup, direk gruplardan başlamalıyız. Kaliteli oyuncuların transferi beni mutlu ediyor. Geçen sene yaptıklarımız ortada. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene de Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." dedi.

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