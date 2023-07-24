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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık vakti!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak sansasyonel bir transfere imzasını attı. Fildişili oyuncunun transferiyle birlikte takımda çetin bir forma mücadelesi yaşanacak. Öte yandan Zaha'nın gelişiyle takımdan ayrılması muhtemel isimler de bulunuyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 14:33
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Daha Cedric Bakambu'nun transferinin dumanı tüterken sarı-kırmızılı kulüp, Wilfried Zaha'yı resmen açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Üstelik Zaha'yı alarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de tarihi bir çalım attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Fildişili kanat oyuncusunun adı uzun süredir sarı-lacivertli takımla anılıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Ancak transfer sihirbazı Başkanvekili Erden Timur bir kez daha hünerlerini göstererek Zaha'yı da söktü aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Timur'un Galatasaray'ın güçlü kadrosu ve Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak transferi bitirdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

KİM GİDECEK?
Zaha'nın transferiyle Galatasaray'ın hücum hattı tam anlamıyla yıldızlar karmasına döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Fildişili oyuncu, bu sezon Nicolo Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu ile forma mücadelesi verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Ayrıca Zaniolo ile Zaha forvet ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Okan Buruk 3 oyuncu arasında oldukça zorlanacak gibi görünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Öte yandan teklifler alan Zaniolo ve Kerem'den birisinin satılma ihtimali de bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Nicolo Zaniolo geçen sezonun devre arasında Roma'dan Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

İtalyan yıldız, sarı-kırmızılılarla çıktığı 11 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Kerem Aktürkoğlu, transfer olduğu 2020'den bu yana Cimbom'da 119 maçta 29 gol, 30 asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık sesleri!

Geçen sezon ligde 9 kez fileleri havalandırırken, verdiği 12 gol pasıyla ligin asist kralı oldu.

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