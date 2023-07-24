GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Wilfried Zaha sonrası ayrılık vakti!

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi.
Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray flaş transferlerine bir yenisini daha ekledi.
Daha Cedric Bakambu'nun transferinin dumanı tüterken sarı-kırmızılı kulüp, Wilfried Zaha'yı resmen açıkladı.
Üstelik Zaha'yı alarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de tarihi bir çalım attı.
Fildişili kanat oyuncusunun adı uzun süredir sarı-lacivertli takımla anılıyordu.
Ancak transfer sihirbazı Başkanvekili Erden Timur bir kez daha hünerlerini göstererek Zaha'yı da söktü aldı.
Timur'un Galatasaray'ın güçlü kadrosu ve Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak transferi bitirdiği öğrenildi.
KİM GİDECEK?
Zaha'nın transferiyle Galatasaray'ın hücum hattı tam anlamıyla yıldızlar karmasına döndü.
Fildişili oyuncu, bu sezon Nicolo Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu ile forma mücadelesi verecek.
Ayrıca Zaniolo ile Zaha forvet ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor.
Okan Buruk 3 oyuncu arasında oldukça zorlanacak gibi görünüyor.
Öte yandan teklifler alan Zaniolo ve Kerem'den birisinin satılma ihtimali de bulunuyor.
Nicolo Zaniolo geçen sezonun devre arasında Roma'dan Galatasaray'a transfer oldu.
İtalyan yıldız, sarı-kırmızılılarla çıktığı 11 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Kerem Aktürkoğlu, transfer olduğu 2020'den bu yana Cimbom'da 119 maçta 29 gol, 30 asist kaydetti.
Geçen sezon ligde 9 kez fileleri havalandırırken, verdiği 12 gol pasıyla ligin asist kralı oldu.