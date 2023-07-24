Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri!

"FENERBAHÇE GİBİ BİR TAKIMIN 9 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAMASI, OLMAMASI GEREKEN BİR DURUM"

Tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefi koyduklarını dile getiren Dusan Tadic, şu ifadeleri kullandı:

"Yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmayı hedefliyoruz. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Bunu talep etmemiz gerekiyor. Bu bazen mümkün olur bazen olmaz ama bizim için en önemlisi Türkiye ligini kazanmak çünkü Fenerbahçe gibi bir takımın 9 yıldır şampiyon olamaması, olmaması gereken bir durum. Başkanımızın, yönetimimizin, taraftarlarımızın, kulübümüzün, herkesin buna ihtiyacı var hem de herkes bunu hak ediyor. Bizim bunu onlara vermemiz gerekiyor. Her gün çok çalışmalıyız, her şeyi yapmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım sezon sonu geldiğinde bunu hem hak etmiş, hem de kazanmış oluruz."