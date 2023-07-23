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Yusuf gidiyor Kerem geliyor

G.Saray, genç yıldızı kiralayacak ve mavi kartı Leverkusen’den Kerem Demirbay için kullanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Yusuf gidiyor Kerem geliyor

Ross'u Nijmegen'e kiralayan Galatasaray forma şansı bulamayan bir başka genç oyuncusu Yusuf Demir'i de göndermeye hazırlanıyor. 2003 doğumlu genç yeteneğe, Süper Lig ve Avrupa'dan birçok kulüp teklifte bulundu. Yönetim, 6 milyon Euro bonservis yatırımı yaptığı Yusuf'u oynama garantisiyle kiralamayı planlıyor. Yusuf yerine mavi kart için ilk aday Leverkusen'den Kerem Demirbay. Cimbom, Alman ekibi ile bonservis pazarlığı yapıyor.

Almanya A Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay TFF'de değişen statü ile ilk 11'de yabancı sayılmıyor.

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