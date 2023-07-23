TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Deneyimli çalıştırıcının, Suudi Arabistan Milli Takımı ile temas halinde olduğu aktarıldı.
Federasyon Başkanı Al-Misehal, milli takım hocasını kısa süre içinde belirleyeceklerini söyledi.
Misehal'in Terim'le görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı ifade edildi.
Tecrübeli çalıştırıcı, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.
Futbolculuk kariyerinde Adana Demirspor ve Galatasaray formaları giydi.
İlk teknik direktörlük deneyimini Türkiye U21 takımı ile yaşadı.
Ardından Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takım gibi önemli ekiplerde görev aldı.
Türk futbolu ve Galatasaray'a birçok kupa kazandıran deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'de sarı-kırmızılılardan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmadı.