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TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın yeni adresi Suudi Arabistan olabilir. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 07:51
TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası!

Deneyimli çalıştırıcının, Suudi Arabistan Milli Takımı ile temas halinde olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası!

Federasyon Başkanı Al-Misehal, milli takım hocasını kısa süre içinde belirleyeceklerini söyledi.

TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası!

Misehal'in Terim'le görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası!

Tecrübeli çalıştırıcı, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası!

Futbolculuk kariyerinde Adana Demirspor ve Galatasaray formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası!

İlk teknik direktörlük deneyimini Türkiye U21 takımı ile yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası!

Ardından Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takım gibi önemli ekiplerde görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası!

Türk futbolu ve Galatasaray'a birçok kupa kazandıran deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'de sarı-kırmızılılardan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmadı.

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