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TRANSFER HABERİ - Cedric Bakambu'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, görüşmelere başladığı ve İstanbul'a getirdiği Cedric Bakambu'nun transferini resmen açıkladı. Oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe maliyeti de belli oldu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 19:33 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 19:59
TRANSFER HABERİ - Cedric Bakambu'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Galatasaray, Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Demokratik Kongolu futbolcu için Al-Nasr'a 700 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. 32 yaşındaki golcü senelik 1,5 milyon Euro kazanacak.

Bakambu, sarı-kırmızılılarda 94 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak iki sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1 milyon 500 bin avro sezonluk ücret ödenecektir."

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