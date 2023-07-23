Haberler Galatasaray Icardi haftası

Icardi haftası

30 yaşındaki forvetin eşi Wanda Nara’nın test sonuçları yarın belli olabilir. Hemen ardından İcardi, İstanbul’a gelecek ve Galatasaray’a 3+1 yıllık imza atacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Icardi haftası

Galatasaray ile ilgili hemen her gün yeni bomba isimler gündeme geliyor ancak bir futbolcunun zirvedeki konumu hiç değişmiyor: Mauro İcardi... Milyonlarca sarı-kırmızılı yürek, yeniden anlaşma sağlanan Arjantinli süper yıldızın gelmesini bekliyor.

Teknik direktör Okan Buruk, birkaç gün önce "Mauro İcardi'nin geliş tarihi önümüzdeki hafta netleşir" demişti. Test sonuçlarının artık yarın belli olması ve sürecin iyice netleşmesi bekleniyor. Tangocunun bu hafta İstanbul'a gelmesi ve 3+1 yıllık imza atması gündemde.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş'in prensine dev teklif! Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak...
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırıya uğradı: 6 ay sahalardan uzak kalabilir! Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
Uğurcan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İlk temas kuruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Taylan Antalyalı'nın yeni takımı netleşti
Varsa yoksa Fred! G.Saray'dan yeni hamle
EJDER KILICI FİLMİNİN KONUSU NE?
ERİYEN SAATLER SORUSU CEVABI
MİHRİBAN TÜRKÜSÜ SORUSU CEVABI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli kürekçi Elis Özbay U23 Dünya Şampiyonu oldu Milli kürekçi Elis Özbay U23 Dünya Şampiyonu oldu 15:06
Uğurcan'dan transfer açıklaması! Galatasaray... Uğurcan'dan transfer açıklaması! Galatasaray... 15:01
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İlk temas kuruldu Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İlk temas kuruldu 14:38
Ümraniyespor takviyelere devam ediyor! Ümraniyespor takviyelere devam ediyor! 14:19
Newcastle United - Aston Villa maçı saat kaçta? Newcastle United - Aston Villa maçı saat kaçta? 14:09
Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor! 14:03
Daha Eski
Taylan Antalyalı'nın yeni takımı netleşti Taylan Antalyalı'nın yeni takımı netleşti 13:48
Emrecan'a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi Emrecan'a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi 13:42
Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Adil Gevrek seçildi Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Adil Gevrek seçildi 13:28
F.Bahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro... F.Bahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro... 13:24
Trabzonspor'da Orsic şoku! Antrenmanda... Trabzonspor'da Orsic şoku! Antrenmanda... 13:23
Jean Onana: Gelmeden önce Aboubakar ile görüştüm Jean Onana: Gelmeden önce Aboubakar ile görüştüm 13:18