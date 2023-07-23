Icardi haftası

Galatasaray ile ilgili hemen her gün yeni bomba isimler gündeme geliyor ancak bir futbolcunun zirvedeki konumu hiç değişmiyor: Mauro İcardi... Milyonlarca sarı-kırmızılı yürek, yeniden anlaşma sağlanan Arjantinli süper yıldızın gelmesini bekliyor.

Teknik direktör Okan Buruk, birkaç gün önce "Mauro İcardi'nin geliş tarihi önümüzdeki hafta netleşir" demişti. Test sonuçlarının artık yarın belli olması ve sürecin iyice netleşmesi bekleniyor. Tangocunun bu hafta İstanbul'a gelmesi ve 3+1 yıllık imza atması gündemde.