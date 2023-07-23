Günay G.Saray’da

Okan Kocuk'un ayrılığı sonrasında yerli kaleci arayan Galatasaray, Günay Güvenç'in transferi için Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki kaleci için açıklama, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan geldi. Radyospor'a konuşan Yılmaz, "Günay Güvenç'in transferi için Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray'dan Batuhan Şen'i alacağız artı 400 bin Euro bonservis bedeli de gelecek. Günay da alacağı olan 108 bin euro'yu sildi. Toplam 508 bin euro bonservis bedeli ve Batuhan karşısında anlaşma sağlandı" açıklamasını yaptı.