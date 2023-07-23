GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Galatasaray ile ilgili hemen her gün yeni bomba isimler gündeme geliyor.
Galatasaray ile ilgili hemen her gün yeni bomba isimler gündeme geliyor.
Ancak bir futbolcunun zirvedeki konumu hiç değişmiyor.
Söz konusu isim Mauro Icardi...
Galatasaray ile ilgili hemen her gün yeni bomba isimler gündeme geliyor.
Ancak bir futbolcunun zirvedeki konumu hiç değişmiyor.
Söz konusu isim Mauro Icardi...
Arjantinli yıldızla yeniden anlaşma sağlandı.
Milyonlarca sarı-kırmızılı taraftar, süper golcünün yeniden gelmesini bekliyor.
Ancak Icardi'nin gelişi, eşi Wanda Nara'nın sağlık durumları nedeniyle gecikti.
Teknik direktör Okan Buruk, birkaç gün önce "Mauro Icardi'nin geliş tarihi önümüzdeki hafta netleşir" demişti.
Test sonuçlarının artık yarın belli olması ve sürecin iyice netleşmesi bekleniyor. Tangocunun bu hafta İstanbul'a gelmesi ve 3+1 yıllık imza atması gündemde.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen sarı-kırmızılılar, zorlu maçlar öncesi yıldız oyuncuya kavuşmak istiyor.
Öte yandan Icardi'yle ilgili Arjantin medyasından flaş bir iddia geldi.
Takvim'in Rosairo'dan derlediği haberine göre, Wanda Nara'nın tedavisi 2 aydan fazla sürecek.
Icardi ve ailesinin bu yüzden Arjantin'de kalacağı öne sürüldü.
Newell's Old Boys ile G.Saray arasında Icardi'nin 6 aylığına kiralanması için görüşmelerin başlandığı iddia edildi.
Hatta Icardi'nin Sudamericana son 16 turunda oynamasının da beklendiği belirtildi.
Galatasaray, Icardi'nin bonservisini 10 milyon euro'ya aldı.
Newell's, Icardi'nin maaşının yalnızca cüzzi bir miktarını karşılayabiliyor.
Bu yüzden Arjantin ekibi golcü oyuncudan fedakarlık bekliyor.