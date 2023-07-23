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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, uzun süredir Mauro Icardi'nin yolunu gözlüyor. 30 yaşındaki forvetin, eşi Wanda Nara'nın test sonuçlarının ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan yıldız golcüyle ilgili Arjantin'den şok bir iddia geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Galatasaray ile ilgili hemen her gün yeni bomba isimler gündeme geliyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Ancak bir futbolcunun zirvedeki konumu hiç değişmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Söz konusu isim Mauro Icardi...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Arjantinli yıldızla yeniden anlaşma sağlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Milyonlarca sarı-kırmızılı taraftar, süper golcünün yeniden gelmesini bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Ancak Icardi'nin gelişi, eşi Wanda Nara'nın sağlık durumları nedeniyle gecikti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Teknik direktör Okan Buruk, birkaç gün önce "Mauro Icardi'nin geliş tarihi önümüzdeki hafta netleşir" demişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Test sonuçlarının artık yarın belli olması ve sürecin iyice netleşmesi bekleniyor. Tangocunun bu hafta İstanbul'a gelmesi ve 3+1 yıllık imza atması gündemde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen sarı-kırmızılılar, zorlu maçlar öncesi yıldız oyuncuya kavuşmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Öte yandan Icardi'yle ilgili Arjantin medyasından flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Takvim'in Rosairo'dan derlediği haberine göre, Wanda Nara'nın tedavisi 2 aydan fazla sürecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Icardi ve ailesinin bu yüzden Arjantin'de kalacağı öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Newell's Old Boys ile G.Saray arasında Icardi'nin 6 aylığına kiralanması için görüşmelerin başlandığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Hatta Icardi'nin Sudamericana son 16 turunda oynamasının da beklendiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da gözler Icardi'de! Wanda Nara'nın test sonuçları...

Galatasaray, Icardi'nin bonservisini 10 milyon euro'ya aldı.

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